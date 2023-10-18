iOS ve Android'de Chrome Artık URL Yazım Hatalarını Algılayacak!

Google, Salı günü yayınladığı bir blog yazısında iOS ve Android cihazlardaki Google Chrome'un URL'lerdeki olası yazım hatalarını arayacağını ve sizin için düzeltmeler önereceğini duyurdu.

Chrome'un mobil sürümleri için bu yeni erişilebilirlik özelliği, bu yılın başlarında Google aynı özelliği PC'lerdeki Chrome için yayınladığında vaat edilmişti.

URL Yazım Hatasının Düzeltilmesi Neden Önemli?

Google, URL yazım hatası algılayıcısının disleksisi olan ya da dil öğrenen kişilere yardımcı olacağını söylüyor. Özellik kullanıma sunulduğunda insanların yanlışlıkla yanlış URL girmeleri durumunda şüpheli web sitelerine girmelerini önlemeye yardımcı olabilir.

Örneğin www.microspft.com ya da www.nintwndo.com gibi bir harfin yanlış yazıldığı web siteler, tam da yanlış yazılacağı bilerek açılan sitelerle dolu olabiliyor ve bu sitelere gitmek kullanıcıları kötü durumla karşı karşıya bırakabiliyor.

Eğer bu yeni özellik beklendiği gibi sorunsuz çalışırsa, bu dolandırıcılık yöntemi ve yanlış web sitelere gitme durumu tamamen tarihe karışabilir.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.