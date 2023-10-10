Google Şifrelere Son Verdi: Peki Girişler Nasıl Yapılacak?

Google, şifrelerin yerini alacak olan şifre anahtarlarını tüm kullanıcıları için varsayılan oturum açma yöntemi olarak sunmaya başlıyor.

Geçiş anahtarları, kullanıcıların cihazlarını açmak için biyometrik verileri veya PIN'leri kullanmalarını gerektiren, aynı prensibi takip eden ve şifre tabanlı kimlik avı saldırılarına karşı dayanıklı bir seçenektir.

Bu, kullanıcıların uzun süredir kimlik avına, kimlik bilgileri doldurma saldırılarına veya basitçe unutulmaya açık olan geleneksel kullanıcı adı-şifre kombinasyonuna güvenme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Teknoloji devi Google, şifre alternatifine desteğini ilk olarak Mayıs 2022'de duyurmuştu ardından Android ve Chrome'da destek şifrelerini de duyurmuştu. Mayıs ayında Google, şifresiz teknoloji desteğinin dünya çapında Google hesap sahiplerine sunulacağını duyurdu.

Google ürün yöneticileri Christiaan Brand ve Sriram Karra, "Bu, Google Hesabınızda bir sonraki oturum açışınızda, şifre anahtarları oluşturmaya ve kullanmaya yönelik istemler görmeye başlayacağınız anlamına gelir, bu da gelecekteki oturum açma işlemlerinizi basitleştireceği anlamına gelir. Hedefimiz her zaman olduğu gibi, size varsayılan olarak güvenli olan teknolojiyi sunmak, böylece en güçlü güvenliğe sahip olmanızı ancak hiçbir yük taşımamanızdır."

Google, Google hesapları için şifre anahtarlarının kullanıma sunulmasından bu yana kullanıcıların %64'ünün, şifreler ve iki adımlı doğrulama gibi geleneksel yöntemlere kıyasla şifre anahtarlarının kullanımını daha kolay bulduğunu söylediğini söylüyor.

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