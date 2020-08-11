Chrome Web Mağazası için Uyarı: Bir Şey Yüklemeyin!

Söz konusu şey siber saldırganlar olduğunda internetin her alanında ciddi tehditlerin olduğunu biliyoruz. Öte taraftan buradaki basit kural, tehditlerin olduğu yerlerden uzakta kalmanızı gerektiriyor. AdGuard tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre Chrome Web Mağazası bu yerlerden birisi. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Chrome Web Mağazası Siber Saldırganların Hedefinde!

AdGuard tarafından yapılan araştırma kapsamında Chrome Web Mağazası'nda 300 adet kötü amaçlı yazılımın bulunduğu tespit edildi. Kendilerini bir işleve yönelik olarak tanıtan bu uygulamalar aslında daha farklı amaçlara yönelikler. Söz konusu uygulamaların yaklaşık seksen milyon kullanıcıyı etkilediği düşünülüyor.

Bu, basit bir hesapla neredeyse Türkiye nüfusuna eşit sayıda kişinin fark etmeden hileli yazılımlar kullandığı anlamına geliyor.

Sizlerle bu kötü niyetli uzantıların listesini paylaşmamıza gerek yok çünkü bu yazılımların tümü kaldırıldı. Buna karşın bunun Google tarafından değil AdGuard tarafından tespit edildiğini, araştırma şirketinin Google ile iletişime geçtiği süreye kadar milyonlarca kişinin etkilendiğini hatırlatalım.

AdGuard Chrome Web Mağazası'nı kullanmaya devam edecek kişilere aşağıdaki uyarılarda bulundu:

- Bir tarayıcı uzantısı yükleyecekseniz tekrar düşünün. Belki de ihtiyacınız yoktur. - Yalnızca güvendiğiniz geliştiricilere ait uzantıları yükleyin. - Uzantının açıklamasında okuduklarınıza inanmayın. - Kullanıcı yorumlarını okumak da işinize yaramayacaktır. Listede yer alan yazılımların çoğu iyi puanlara ve sahte kullanıcılar tarafından yapılmış 'iyi görünümlü' yorumlara sahip. Yine de kötü amaçlılar. - Chrome Web Mağazası'nda yer alan dahili arama çubuğu yerine geliştiricinin resmi sitesindeki yönlendirme linklerini kullanın. Güvenilir geliştiriciler tarafından geliştirilen uzantılar birebir olarak kopyalanmış olabilir.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Chrome Web Mağazası'nı aktif olarak kullanıyor musunuz ve kullanmaya devam edecek misiniz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.