CIA'in Virüslere Karşı Reklam Engelleyici Kullandığı Ortaya Çıktı

CIA reklam engelleyici kullanmasıyla merak uyandırdı. ABD İstihbarat Topluluğunun (IC) çoğunluğu, bilgisayarlarını ve yazılımlarını hackerlardan korumak için reklam engelleyici kullanmayı tercih ediyor. Peki ya ABD İstihbarat Topluluğu neden reklam engelleyicilere güveniyor?

Bazı şirketler, kullanıcıların bir reklama tıklayıp tıklamamaları konusunda bilinçli kararlar verebilmeleri için reklamları daha şeffaf hale getirmeye çalışırken, cihazınızı bilgi toplamak veya keşif amaçlı kullanmak isteyen kötü niyetli reklamların hala çoğunlukta olduğunu unutmamak gerekiyor.

Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) gibi federal ABD istihbarat teşkilatlarının çevrim içi reklamcılıktan en az kullanıcılar kadar korktuğu ve bu potansiyel tehdidi azaltmak için reklam engelleyici kullandığı ortaya çıktı.

CIA bile reklam engelleyici kullanıyor

ABD Senatörü Ron Wyden tarafından Yönetim ve Bütçe Ofisi'ne (OMB) gönderilen ve Motherboard tarafından fark edilen bir mektuba göre, Intelligence Community (IC) reklam engelleyicilerini geniş bir ölçekte tercih ediyor. (Bilmeyenler için IC; FBI, NSA, CIA, DHS, Deniz İstihbarat Dairesi (ONI) ve daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla varlıktan oluşur.)

Mektup ayrıca IC Baş Bilgi Sorumlusu'ndan aşağıdaki gibi bir alıntı içermekte:

"IC, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı ve Ulusal Güvenlik Ajansı'ndan gelen tüm önerileri dikkate almış ve reklam engelleme için sektördeki en iyi uygulamalarla politika ve teknoloji kontrollerini uygulamıştır. IC, ağ tabanlı reklam engelleme teknolojilerini tercih etmiş, istenmeyen ve kötü amaçlı reklam içeriğini engellemek için DNS bilgileri de dahil olmak üzere çeşitli katmanlardan gelen bilgileri kullanmıştır."

Federal istihbarat teşkilatlarından bahsettiğimiz için bu koruma bilgisi tamamen şaşırtıcı olmasa da, kötü niyetli reklam tehdidine dair böyle bir önlem almak yine de ilginç duruyor.

Wyden, reklam sağlayıcıların hedefli reklamlar sunmak için çevrim içi etkinliği nasıl kullandıklarını da özetledi. Senatör, yakın tarihli bir Senato soruşturmasının, bu verilerin Çin ve Rusya gibi yüksek riskli pazarlara ihraç edildiğini ve daha sonra kötü amaçlar için satıldığını açıkladı.

Hem NSA hem de Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) daha önce reklam engelleyicilerin kullanımını teşvik eden rehberler sundu. Ancak yine de federal kurumların şu anda bu kılavuza uyma zorunluluğu yok.