Çift Katlanabilir Samsung Telefon Geliyor: İşte Bilinen Detaylar!

Samsung şimdiye kadarki en iddialı katlanabilir cihazını hazırlıyor. İki yerden katlanan çift menteşeli telefon sertifika listelerinde boy gösterdi ve 2025'in sonuna doğru Çin ve Güney Kore'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Samsung Çift Katlanabilen Telefon Geliştiriyor!

Mevcut Galaxy Z Fold modellerinden daha büyük bir ekrana sahip olması beklenen telefonun birden fazla konfigürasyonda katlanabilmesi bekleniyor. Samsung ilk katlanabilir telefonları ile benzer şekilde temkinli bir şekilde ilerleyecek.

Karmaşık menteşe mekanizmasının dayanıklılığını test etmek için cihazı sınırlı sayıda üretecek ve yukarıda belirttiğimiz üzere sadece birkaç ülkede satışa sunacak. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler sonrasında cihazın iyileştirilmesi ve ikinci modelin dünya genelinde satışa sunulması olası.

GSMA veritabanındaki kayıtlar SM-F9680 ve SM-F968N olmak üzere iki farklı model numarasını işaret ediyor.

SM-F9680 (muhtemelen Çin versiyonu)

SM-F968N (muhtemelen Güney Kore versiyonu)

Samsung'un çift menteşeli bu telefonu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir inovasyona ihtiyaç var mıydı? Yorumlarda tartışalım.