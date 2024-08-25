Çinli Bilim İnsanları Ay'da Su Üretmenin Bir Yolunu Buldu: Dev Aynalar Kullanılacak!

Uzak Doğu devi Çin'in uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğü uzay projeleri ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Bilim insanlarının gezegenimizin tek uydusu olan Ay'da su üretmenin bir yolunu bulduğu bildirildi. Detaylar haberde.

Çin, Ay Yüzeyinde Devasa Aynalar Sayesinde Su Üretecek!

Çin hükümeti ve Rusya uzay ajansı Roscosmos, bir süredir Ay'ın güney kutup bölgesinde Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRSP) adlı bir tesis kurmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Yürütülen proje kapsamında Ay üzerinde kalıcı bir üs kurmak ve 2040 yılına kadar gezegende yaşayan bir koloni oluşturmak hedefleniyor. Öte yandan Ay'ı yaşanabilecek bir yer haline getirmek için iki temel ihtiyaç olan oksijen ve suyun tedariki hala imkansıza yakın.

Ancak bu durum ilerleyen yıllarda değişebilir. Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre çinli bilim insanları, kısa bir süre önce Ay'da su üretmek için bir alternatif geliştirdi. Araştırmacılar, Ay'da bulunan ve toz, toprak ve minerallerin karışımı ile oluşan regolit adlı bir madde üzerinden su üretilebileceğini belirtiyor. Peki nasıl?

Aktarılanlara göre, içerisinde oldukça az miktarda hidroksil bulunması nedeniyle regolitlerden normal yollarla su elde etmek oldukça zor. Araştırma ekibi, bu nedenle regolitlerden su üretmek için içbükey aynalarla yüzeyi ısıtma fikri üzerinde duruyor. Şuana kadar yürüttüğü çalışmalarda devasa içbükey aynalarla güneş ışığını tek bir noktaya toplayan araştırmacılar, regolit maddelerinden su buharı çıkarmayı başardı.

Bu şekilde işlenen her 1 ton malzemeden 50 kişiye bir gün yetecek kadar su çıkarılabiliceği iddia ediliyor. Araştırmada yer alan verilere göre bu miktar, Ay'daki doğal olarak bulunan hidroksil (OH) ve H2O'nun yaklaşık 10.000 katı. Öte yandan belirtilenlere göre, gezegenin yapısı gereği kutuplarda kurulacak tesis iki hafta güneş alırken iki hafta güneş alamayacak. Bilim insanlarının bu sorunu çözebilmek için ise uyduları ya da çeşitli güneş aynalarını kullanılabileceği söyleniyor.

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