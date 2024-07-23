Kağıttan Bile Hafif: Sonsuza Dek Uçabilen Drone Geliştirildi! (Video)

Çinli araştırmacılar drone dünyasında yeni bir dönemi başlatacak bir çalışma yürütüyor. Geçen hafta Nature dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, araştırmacılar sadece 4 gram ağırlığında ve güneş enerjisi sayesinde sonsuza dek uçabilecek bir drone prototipi geliştirdi.

A4 Kağıdından Bile Hafif Drone Gündem Oldu

Beihang Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından tasarlanan CoulombFly isimli drone, avuç içi büyüklüğünde ve 4 gramdan biraz daha ağır. Standart bir A4 kağıdının 5 gram seviyelerinde olduğunu düşünürsek, bu drone prototipinin hafiflikte adeta bir çığır açtığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Drone, yalnızca 1,52 gram ağırlığında bir elektrostatik motor ve 4,5V üreten güneş enerjili pillere sahip. Bunu biraz daha açarsak, güneş enerjili piller elektrik üretimi yapıyor ve bu enerji, bir daire şeklinde sıralanmış zıt yüklü plakalar arasında bir elektrik alanı oluşturuyor.

Burada karşıt yükler, itici mıknatıslarda olduğu gibi rotorun kanatlarını döndürmeye yetecek kadar kuvvet üretiyor. Bu da CoulombFly aracını yerden kaldırmak için yeterli torkun üretildiği anlamına geliyor. Şu an için erken geliştirme aşamasında olan bu drone'un ne zaman çıkış yapacağıysa şimdilik belirsiz.