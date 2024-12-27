Çin Dünyanın En Büyük Hidroelektrik Santrali için Kolları Sıvadı

Doğunun süper gücü Çin, sık sık giriştiği mega projeler ve duyurduğu teknolojik atılımlarla adından söz ettiriyor. Böylelikle uluslararası arenada itibarını artıran Asya ülkesi, şimdi ise dünyanın en büyük enerji projesiiçin kolları sıvadı. Çin, Tibet'te dünyanın en büyük hidroelektrik barajını inşa etme planını duyurdu. İşte detaylar!

Çin Dünyanın En Büyük Hidroelektrik Santralini İnşa Edecek

Çin, Tibet'teki Yarlung Zangbo nehrinde dünyanın en büyük hidroelektrik barajını inşa etmek için çalışmalara başladı. An itibariyle dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olacak bu mega baraj, yıllık yaklaşık 300 milyar kWh elektrik üretme kapasitesine sahip olacak.

Ortalama bir nükleer reaktör ise yılda yaklaşık 7 ila 9 milyar kWh enerji üretiyor. Örneğin 3 reaktörlü bir tesis yılda 23,7 milyar kWh elektrik üretebilir. Bu da bu dev projenin nükleer enerjiye kıyasla bile daha büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

Karşılaştırmak gerekirse dünyanın en büyük barajı Çin'de bulunan Üç Boğaz Barajı. 40.000 işçinin çalıştığı baraj dünyanın en büyük beton yapısıdır. Yeni proje ise bunun tam üç kattı elektrik üretecek kadar büyük olacak. Yeni baraj gerçekten de dünyanın en büyük enerji projesi olacak..

Barajın inşaat maliyetinin yaklaşık 36 milyar dolar olması beklenirken, bazı engeller de şimdiden ortaya çıkmış durumda. Nehrin uzandığı Hindistan ve Bangladeş gibi ülkeler, barajın nehrin akışını ve ekolojisini değiştirebileceği endişesiyle projeye karşı olduklarını duyurdu. Ancak bu konuda yapabilecekleri bir şey ise yok.

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