Tarihin En Büyük Veri Sızıntısı Sonucu 1,5 Milyar Kayıt İfşa Oldu!

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bireylerin, şirketlerin ve hatta devletlerin pek çok bilgisi internete kaydedilmiş durumda. Bu durum, birçok alanda kolaylık sağlasa da zaman zaman gerçekleşen siber saldırı ve veri sızıntıları sonucunda bazı kritik verilerin ortaya çıkmasına yol açıyor.

Bu sızıntılardan sonuncusu Çin'de gerçekleşti. Tarihin en büyük veri açıklarından birisi olarak görülen olayda 1.5 milyara yakın kayıtın ele geçirildiği bildiriliyor.

Bir Milyardan Fazla İnsanın Kişisel Bilgileri İfşa Olmuş Olabilir

Cybernews isimli siber güvenlik topluluğunun bazı araştırmacıları, kısa bir süre önce tarihteki en büyük veri ihlallerinden birini keşfetti. Yapılan analizlerde, Çin'de güvenlik önlemleri alınmamış devasa bir veri tabanının varlığı gün yüzüne çıktı. Söz konusu veri tabanı, yaklaşık 1,5 milyar kayıtı bünyesinde barındırırken, Çin'in e-ticaret devi JD.com, sosyal medya platformu Weibo, KFC ve paylaşımlı yolculuk hizmeti sunan DiDi gibi birçok şirketin önemli bilgilerine ev sahipliği yapıyor.

Veri tabanını 31 Ağustos 2024 tarihinde fark eden uzmanların durumu yetkililere bildirmesinden birkaç ay sonra güvenlik açığının 6 Ocak 2025 tarihinde kapatıldığı belirtiliyor. Ancak, bu süreçte verilerin kötü niyetli hackerlar tarafından ele geçirilip geçirilmediği, ne kadarının istismar edildiği ya da kaç kişinin bu durumdan etkilendiği ise merak konusu.

Cybernews'in açıklamasına göre, yüz milyonlarca insanın isimleri, e-posta adresleri, kullanıcı adları, telefon numaraları, sağlık kayıtları, finansal bilgiler ve eğitimle ilgili veriler gibi birçok kişisel bilgi mevcut veri tabanında yer alıyordu.

Bununla birlikte uzmanlar, veri tabanının farklı tematik kümelere ayrıldığını ve verilerin kategorilere göre sınıflandırıldığını tespit etti. İncelemelere göre, sağlık, kripto para, finans, eğitim ve otomobillere yönelik ayrı ayrı kümelerin bulunduğu veri tabanının özellikle Çin için büyük bir tehdit olduğu bildiriliyor. Zira bazı kümelerin doğrudan Çin hükümeti ile ilgili olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, bu durumun Çin'in ulusal güvenliği için ciddi bir risk oluşturabileceğini ifade ediyor.

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