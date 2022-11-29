Meta, Facebook Veri Sızıntısı Nedeniyle 265 Milyon Euro Cezaya Çarptırıldı

Son dönemde artan veri sızıntılarıyla ilgili bir yeni gelişme de Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'da yaşandı. Bugün İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Meta'nın İrlanda'daki kuruluşuna 265 milyon euro para cezası verdiğini duyurdu.

Verilen bu büyük cezanın nedeni, Facebook'ta 2018'den 2019'a kadar Facebook kullanıcısı olan 533 milyon kişinin telefon numaralarını, konumlarını ve doğum tarihlerini ifşa ttiği 2021 veri ihlaline dayanıyor.

DPC, internette kullanıma sunulan bu veri setinin keşfedildiğine dair basında çıkan haberlerin ardından 14 Nisan 2021'de konuyla ilgili soruşturmasına başladı. Soruşturma, Meta'nın uymamakla suçlu bulunduğu AB'nin "Tasarım ve Varsayılan Olarak Veri Koruma" konusundaki GDPR yükümlülüğüne uygunluğuyla ilgiliydi.

Meta, Veri İşleme Sistemini de Değiştirmek Zorunda

DPC'nin kararı geçen Cuma günü kabul edildi ve bugün kamuoyuna açıklandı. GDPR düzenlemelerinin iki maddesinin Meta tarafından ihlal edildiği belirtildi. DPC, yukarıda bahsedilen para cezasının yanı sıra, Meta'nın veri işlemesini "belirli bir zaman dilimi içinde bir dizi belirli iyileştirici önlem alarak uyumlu hâle getirmesini" gerektiren bir emir de verildiğini belirtiyor.

Kapsamlı soruşturma süreci, tümü DPC'nin kararıyla aynı fikirde olan AB içindeki diğer tüm veri koruma denetleme makamlarıyla da iş birliğini içeriyor.