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Bağımsız pazar verilerine göre Ekim ayında 2 milyon 573 bin adet satış gerçekleştiren HONOR, yüzde 12,04 pazar payıyla Çin’deki Android markaları arasında zirveye yerleşti. Bu başarıya, gelişmiş görüntüleme özellikleriyle öne çıkan ve 500 bin adedin üzerinde satışa ulaşan yeni HONOR Magic9 serisi önemli katkı sağladı

Yapay zeka destekli cihaz ekosistemi alanında dünya lideri HONOR, Ekim 2026'da Çin akıllı telefon pazarında önemli bir başarıya imza attı. Bağımsız pazar verilerine göre Ekim ayında 2 milyon 573 bin adet satış gerçekleştiren marka, yüzde 12,04 pazar payına ulaşarak Çin'deki Android markaları arasında birinci sıraya yükseldi.

Magic9 Serisi 500 Bin Adedi Aştı

HONOR'un Ekim ayındaki güçlü performansında yeni HONOR Magic9 serisi belirleyici rol oynadı. Gelişmiş görüntüleme özellikleriyle öne çıkan seri, 500 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaştı. Çin'de elde edilen bu güçlü satış performansı, serinin rekabet gücünü ve kullanıcılardan gördüğü ilgiyi açıkça ortaya koyuyor.

ARRI ile Tasarlanan Sinematik İş Akışı

Serinin amiral gemisi HONOR Magic9 Pro Max, HONOR'un ARRI ile yürüttüğü Sinematik Görüntüleme İş Birliği kapsamında geliştirildi. ARRI ile birlikte tasarlanan uçtan uca sinematik iş akışını mobil formata taşıyan model, mobil sinematografi deneyimini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

ARRI Görüntü Bilimi ile geliştirilen çift 200 MP kamera sistemi, HONOR Görüntüleme Çipi H1, ARRI LogC3 Eğrisi, 10 bit renk derinliği ve ARRI CINEMA Modu'nda 4K 60 fps'ye kadar kayıt desteği, cihazın öne çıkan görüntüleme özellikleri arasında yer alıyor.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Mobil Platformu'ndan güç alan HONOR Magic9 Pro Max; 8.800 mAh kapasiteli HONOR Silikon-Karbon Batarya, 10.000 nite kadar ulaşan tepe parlaklığı sunan 6,8 inç LTPO OLED ekran ve Android 17 tabanlı MagicOS 11 ile profesyonel içerik üretimini cebe taşıyor.

Çok Yakında Dünya Genelinde Satışta

Çin'de 28 Eylül'de satışa sunulan ve kısa sürede güçlü bir satış performansı yakalayan HONOR Magic9 serisi, çok yakında dünya genelinde farklı ülkelerde ve Türkiye'de de kullanıcılarla buluşacak.