Teknoloji Devleri Nükleer Enerjiyi Yeniden Şekillendiriyor

Teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, Sam Altman ve Bill Gates, bu kez yapay zekadan çok daha somut bir alanda yatırım yapıyor: nükleer enerji.

OpenAI CEO’su Altman ve Microsoft’un kurucusu Gates, şu anda nükleer enerji girişimlerine başkanlık ediyor. Peki, bu yatırımlar gerçekten insanlığın yararına mı, yoksa yalnızca teknoloji devlerinin kendi çıkarlarını mı koruyor?

AI İçin Nükleer Güç Gerekli Mi?

Yapay zeka devriminde elektrik tüketimi hızla artıyor. Günümüzün veri merkezleri, dijital dünyamızı ayakta tutmanın ötesine geçerek, AI teknolojilerinin artan enerji ihtiyacını karşılamak zorunda.

ABD’de veri merkezlerinin enerji tüketimi, 2020’den bu yana %50 arttı ve şu anda ülkenin toplam enerji tüketiminin %4’ünü oluşturuyor. 2030’a kadar bu oran %9’a çıkabilir. Bu hızla artan talep, enerji arzını geride bırakacak gibi duruyor.

Bu noktada, teknoloji liderleri nükleer enerjiyi, karbon salınımı yapmayan ve güvenilir bir kaynak olarak görüyor. Örneğin Microsoft, Three Mile Island’daki bir reaktörü yeniden açmak için çalışmalar başlattı ve yapay zeka projelerine enerji sağlamak için yeni bir reaktör inşasını hedefliyor.

Yatırımcılar: Bill Gates, Sam Altman...

Altman, yalnızca OpenAI ile değil, aynı zamanda nükleer teknoloji girişimi Oklo ile de dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, başka bir nükleer girişim olan Helion Energy’ye de yatırım yapmış durumda.

Gates’in desteklediği TerraPower ise Wyoming’de yeni bir reaktör inşa ediyor. Bu yatırımların arkasında ise Amazon, Meta, Google gibi teknoloji devleri de bulunuyor.

Amazon, Ekim ayında X-energy adlı nükleer girişim için 500 milyon dolarlık bir finansman turunu desteklerken, Google, 2022’de TAE Technologies için 250 milyon dolarlık bir yatırım yaptı.

Bu girişimlerin amacı, küçük modüler reaktörler gibi yenilikçi çözümlerle enerji üretiminde verimliliği artırmak.

Bu Şirketler Ne İstiyor?

Nükleer enerji, teknolojinin enerji sorunlarını çözebilecek bir seçenek olarak öne çıksa da, bazı uzmanlar bu yatırımların toplumdan çok şirketlerin çıkarlarını gözettiğini düşünüyor.

Altman’ın Oklo’su ve Gates’in TerraPower’ı, daha küçük, daha verimli ve çevre dostu reaktörler geliştirme hedefinde. Ancak bu teknolojilerin ticari olarak uygulanabilir hale gelmesi yıllar alabilir.

Çünkü ABD’de nükleer projeler genellikle gecikmeler ve maliyet artışlarıyla boğuşuyor. Ayrıca, Ukrayna’daki savaş sonrası Rusya’dan uranyum ithalatının kısıtlanması, yakıt tedarikinde zorluklara neden oluyor.

Tüm bu zorluklara rağmen, teknoloji devlerinin nükleer enerjiye olan ilgisi, temiz enerji geleceği için umut veriyor. Tabii şirket çıkarlarına mı yoksa gerçekten daha iyi bir dünya için mi bunu zaman gösterecek.