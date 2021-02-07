Çin Hava Kirliliği İçin Büyük Bir Adım Atıyor!

Çin hava kirliliği için yeni ve ilginç bir strateji izlemeyi hedefliyor. Canlıların sağlığını tehlikeye atan fabrikaların neden olduğu kirlilik oranının takibini kolaylaştırmak için halka açık bir gerçek zamanlı veri takip platformu oluşturuyor. Konu ile ilgili merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Çin Hava Kirliliği İçin Yeni Bir Strateji İzliyor

Çin, havanın kirlenmesine sebebiyet veren şirketler ile başa çıkmak için yeni bir stratejinin peşinden gidiyor. Çin'in söz konusu stratejisi, halka açık veri sunmaktan geçiyor.

Reuters'ın haberine göre Çin Çevre Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'in halkın havanın kirlenmesine neden olan işletmelerin emisyon değerlerini takip etmesine ve yetkililerin kuralları çiğneyen ya da denetimden kaçma girişiminde bulunan kişi / kuruluşları tespit etmesine yardımcı olacak yeni bir bilgi platformunun kurulacağını söyledi.

Çin'deki toplam 2,36 milyon şirket, endüstriyel tesis ve kuruluşun kükürt dioksit veya atık su gibi kirletici maddeleri kullanmak için izin alması gerekiyor fakat Çin söz konusu kuruluşlardan gerekli olan bilgileri toplamakta zorlandı. Çevre kirliliğine yol açan firmalar tarafından gelen sahtekarlıklarla karşı karşıya kaldı.

Çin Çevre Koruma Bakanlığına göre yeni bilgi platformu ile yetkililerin ve halkın gerçek zamanlı olarak emisyon değerlerini izlemesine ve kuralların ihlal edilip edilmediğini belirlemek için geçmiş verileri kontrol etmesine izin verilmeye başlanıyor. Bu kararın 1 Mart 2021 tarihinde Çin'de yürürlüğe gireceği söylendi.

Liu Zhiquan, cuma günü yaptığı bir açıklamada çevrenin kirlenmesine neden olan maddeleri izinsiz kullanan ve sahtekarlığa başvuran firmalara karşı daha güçlü adımlar atılacağını belirtti. Zhiquan, "Atıkların izinsiz boşaltılması gibi yasa dışı davranışlar için her gün ceza verilecek ve denetimden kaçanlardan üretimi durdurmaları ya da sona erdirmeleri istenecek" sözlerini de açıklamasına ekledi.

Çevre kirliliğine sebebiyet veren işletmeler, yeni kararın yürürlüğe girmesi ile izleme ekipmanlarını kurmak zorunda kalacak. Bunu yapmayan işletmeler ise 200.000 yuan (31.000$) para cezası ile karşı karşıya kalacak. İnsan sağlığına zarar veren maddeler için izin almayan firmalara ise 1 milyon yuana kadar varabilen tutarda bir para cezası verilmesi düşünülüyor.