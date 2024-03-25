Çin'den Devrim Niteliğinde Karar: Intel, AMD ve Windows Artık Kullanılmayacak!

Çin hükümeti, aldığı yeni bir karar ile artık yerel şirketleri teşvik ederek kendi donanım ve yazılımlarını geliştirip kullanmayı zorunlu hale getiriyor. Kullanılan teknolojik aletlerdeki Intel ve AMD mikroişlemcilerinin kullanımını sona erdiren yönetmelik ile bugün itibariyle karara bağlandı.

Yönergede Intel ve AMD işlemcilerinin yanı sıra Windows işletim sistemi başta olmak üzere diğer yazılımların da devre dışı bırakılması gerektiğine karar verildi. Bu kararın ABD ve Çin arasındaki gerilimden kaynaklandığı da iddia ediliyor.

Çin'de Yeni Bir Dönem Başlıyor

ABD'nin de benzer bir politika izlemesiyle aynı zamana denk gelen bu karar Çin'in Maliye Bakanlığı ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023'ün son günlerinde yönerge olarak sunulmuştu.

Alınan yeni kararla birlikte artık Çin'deki bilgisayarlarda Intel, AMD mikroişlemcilerinin yanı sıra Windows ve diğer yabancı işletim sistemlerinin kullanılması yasaklanacak. Mevcut bilgisayarlar da dahil olmak üzere yeni üretilen bilgisayarlar da artık Çin'in kendi yazılım ve donanımlarına sahip olacak.

Alınan bu kararın temel sebebi de Çin'in kendi yerel şirketlerini bu konuda harekete geçirmek ve kendi donanımlarını üretmek. Alınan karar ve yasakla ilgili Çin Maliye Bakanlığı, MIIT ve CNITSEC'e soru sorulduğunda herhangi bir yorum yapmadılar.