Çin'den Yeni Nükleer Füzyon Rekoru

Dünyadaki enerji yarışı her geçen gün hızlanmaya devam ediyor. Nükler füzyon konusundaki iddialı ülkelerden olan Çin, yakın zamanda yeni bir rekora daha imza attı.

Medyada sıklıkla "yapay güneş" olarak adlandırılan nükleer füzyon teknolojisinde 7 dakikalık stabil çalışma sınırı aşıldı.

Çin Enerji Devi Olmaya Hazırlanıyor

TOKAMAK sistemleri içerisinde üretilen nükleer füzyon, yıldızların temel enerji üretme mekanizması olarak biliniyor. Şimdiye kadar nükleer santrallerde alışık olduğumuz fisyonun aksine çevreye herhangi bir zararı olmayan nükleer füzyonun geleceğin enerjisi olduğuna inanılıyor.

Neredeyse 70 yıldır geliştirilmeye çalışılan nükleer füzyon teknolojisi, hala yararlı enerji üretim yöntemi olmaktan uzak. Her ne kadar Avrupa ve ABD'nin birleşmesiyle ortaya çıkan ITER projesi ve Çin'in önemli yatırımları olsa da nükleer füzyon ile pozitif enerji kazancı hala mümkün değil. Yani nükleer füzyon tepkimesini sürdürebilmek için üretilenden daha fazla enerji harcanıyor.

Ancak teknoloji konusunda geride bıraktığımız 10 yıllık süreçte önemli gelişmelerin yaşandığını söylemek mümkün. Çin'in EAST adını verdiği TOKAMAK projesi, verimlilik açısından hayalleri oldukça yaklaştı. Yakın zamanda yapılan testlerde nükleer füzyon tepkimesi 7 dakika boyunca stabil tutulabildi.

Önceki rekora göre yaklaşık 4 kat daha uzun süren tepkime sırasında Güneş'in sıcaklığı olan 15 milyon derece çoktan aşılmış durumda.

Nükleer Füzyon İnsanlığın Geleceğini Şekillendirebilir

ABD ve Avrupa Birliği'nin ortak projesi olarak hayata geçen ITER ile Çin'in EAST projesi arasında kıyasıya bir rekabet olduğu kesin. Soğuk Savaş dönemindeki gibi bir "nükleere hücum" kavgası yaşanıyor. Ancak bu sefer hedef atom bombası yapmak değil, dünyaya sürdürülebilir bir enerji kaynağı sunmak.

Nükleer füzyon, temelde atomların birleşmesinden çıkan enerjinin ortaya kullanılmasını odak noktasına aldığı için geride radyoaktif hiçbir atık bırakmıyor. Ayrıca Dünya'da ve evrende en çok bulunan element olan hidrojenin yakıt olarak kullanılması, teoride sonsuz yakıta ve enerjiye kapı açıyor.

Henüz nükleer füzyon yarışında hangi ülkenin önde olduğunu söylemek zor. Ancak önümüzdeki 20 ya da 30 yıllık süreç içerisinde nükleer füzyonu yaratabilen ülke, yolunu yıldızlara doğru çizebilir!