Call of Duty: Black Ops 6 Ne Zaman Çıkacak? Game Pass'e Eklenecek mi?

The Verge tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Activision, Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 6'yı Ekim ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca oyunun ilk günden Game Pass'te yer alacağı söyleniyor.

The Verge tarafından yayınlanan rapor Call of Duty: Black Ops 6'nın 25 Ekim 2024'te çıkacağını gösteriyor. Keza başka kaynaklar da bu iddiaları doğruluyor.

Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim 2024'te Geliyor

Wall Street Journal da bugün Microsoft'un bu yılki Call of Duty oyununu Game Pass üzerinden yayınlamayı planladığını bildirdi. Haberde Microsoft'un "Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 6'nın uzun süredir devam eden ve oyuncuların ilgi gösterdiği abonelik hizmetinde yayınlanacağı" belirtiliyor.

It's late October currently. So probably Oct 25. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 16, 2024

Call of Duty: Black Ops 6 İlk Günden Game Pass'e Gelebilir

Geçmişte Bloomberg'e verdiği bir röportaj sırasında Sarah Bond, Call of Duty serisi oyunları da dâhil olmak üzere tüm birinci parti oyunların Game Pass'te yayınlanacağını doğrulamıştı. Bond, "Bu yılın ilerleyen dönemlerinde Game Pass'e gelecek daha büyük oyunlar göreceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu, böylesine köklü serinin ilk kez lansmanı esnasında bir abonelik hizmetinde yer alacağı anlamına geliyor. Üstelik ülkemizde oyunların artık 2.000 TL bandının üstünde piyasaya sürüldüğünü göz önünde bulundurursak, Game Pass'e 159 TL gibi bir fiyatla erişilebiliyor olması da birçok oyuncunun Call of Duty: Black Ops 6'ya daha kolay erişmesini sağlayacak.

