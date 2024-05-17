Ghost of Tsushima'ya İlgi Büyük: Oyuncu Sayısı Rekora Gidiyor!

Sony uzun bir süredir PlayStation'a özel geliştirdiği oyunlarını PC oyuncularına da sunuyor ve bu oyunların arasına geçtiğimiz gün Ghost of Tsushima da katıldı ve oyun çıkışıyla birlikte beklentilerin üzerinde bir başarı yakaladı.

Ghost of Tsushima'nın dün ilk kez PC için piyasaya sürülmesinin ardından oyun PlayStation'a çıktığı dönem olduğu gibi PC'de de önemli bir başarı yakaladı.

Sony'nin PC'ye çıkan bir önceki oyunu Helldivers 2'ye PSN hesabı zorunluluğu getirmesiyle oyuncular tepkilerini göstermiş ve Sony'yi bu kararından vazgeçmeye zorlamıştı. Sony her ne kadar Helldivers 2 için bu kararından vazgeçse de Ghost of Tsushima'nın çevrim içi modu için PSN zorunluluğunu kaldırmamıştı.

Ghost of Tsushima Oyuncu Sayısı 60.000'e Yaklaştı

Tüm bu duruma ve hâlâ bazı oyuncuların bu nedenle tepkisini gösteriyor olamsına rağmen oyun PlayStation tarafından yayınlanan PC oyunları arasında çıkışıyla birlikte en yüksek oyuncu sayısına ulaşan üçüncü oyun olmayı başardı.

Bu içeriği yazdığımız sıralarda oyunu 58.000 eş zamanlı oyuncu oynuyor ve böylece Ghost of Tsushima; Horizon: Zero Dawn, Horizon: Forbidden West, The Last of Us Part 1, Days Gone ve Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu gibi büyük yapımlar dâhil olmak üzere birçok PlayStation Studios oyununu arkasında bırakmış durumda.

Dahası oyunun diğer tek oyunculu PlayStation Studios oyunlarına kıyasla çevrim içi bir modunun da olması oyuncu sayısının ne şekilde şekilleneceğini merak ettiriyor. Oyuncular eğer çevrim içi moda ilgi gösterirlerse daha büyük rekorlar görmemiz muhtemel.

Peki siz Ghost of Tsushima'yı oynadınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.