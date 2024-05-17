Tesla Maliyetleri Düşürmenin Peşinde: Steam Desteği Sona Eriyor!

İlk olarak Reddit'te paylaşılan ve The Verge tarafından aktarılan teslimat bilgilerine göre Tesla, Model X'in yeni sürümlerinden Valve'ın Steam oyun platformunu kaldırıyor olabilir.

Yeni otomobillerin teslimat verilerini kapsayan rapor, kullanıcıları Tesla'nın "Model X'in oyun alanındaki yaklaşımını güncellediği" ve "artık Steam oyunlarını desteklemeyeceği" konusunda uyarıyor. Güncellemenin donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu ya da tüm Model X modelleri için geçerli olup olmadığı belli değil ancak ilk olarak Reddit'te paylaşan kullanıcının otomobili Model X Long Range.

Keza Tesla'nın Steam desteğini hâlihazırda sunduğu otomobilleri olan Model S ve X'in daha yeni sürümlerinden (2022'den itibaren) kaldırmayı planladığına dair de henüz resmî bir açıklama yok.

Steam herkesin bildiği üzere PC oyuncularının en çok kullandığı oyun platformu ve Model S ve X'in işlemcileri Cyberpunk 2077 gibi görsel açıdan zorlu Steam oyunlarını bile oynatabilecek kadar güçlü. Normal şartlarda bu otomobillere sahip olan kişiler kablosuz olarak kontrol cihazlarını bağlayarak otomobilleri üzerinden Cyberpunk 2077 gibi güçlü oyunları bile oynayabiliyorlardı.

Tesla, Steam Desteğini Neden Kesiyor Olabilir?

Tesla yeni Model X teslimatlarında donanımında küçülmeye gidiyor olabilir ve bu kararın arkasında üretim maliyetlerini düşürmek ve fiyatları rekabetçi tutmak amacı yatıyor olabilir.

Özellikle böylesine güçlü oyunları oynatabilecek donanımlar gerçek anlamda maliyetli ve otomobili üzerinden Steam oyunlarını oynayacak kişi sayısı da şu süreçte oldukça az gibi görünüyor. Aynı zamanda PC teknolojisi çok hızlı geliştiğinden, günümüz oyunlarına destek sağlamak Tesla için oldukça zorlu ve maliyetli hâle gelebilir.

Tesla şu anda üretim maliyetleri kendisinden daha düşük olan BYD gibi Çinli elektrikli araç üreticileriyle ve Kia ve Hyundai gibi markaların giderek artan sayıdaki rekabetçi elektrikli otomobilleriyle fiyat rekabetine girmiş durumda. Şirket bu nedenle üretim maliyetlerini düşürme konusunda büyük önem gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.