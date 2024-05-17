Apple'a Tahmin Edilemez Rakip: Meta, Kameralı ve Yapay Zekalı Kulaklık Üzerinde Çalışıyor!

Son yılların en önemli olaylarından olan yapay zeka teknolojisinde heyecan verici bir adım atıldı. Meta'nın kameralı ve yapay zekalı kulaklıklar üzerinde çalıştığı bildirildi.

Şirketler, yapay zeka özelliklerini ürünlerine entegre etme yarışında ilerliyorlar ve aynı zamanda giyilebilir teknolojileri daha da geliştirmek için çaba harcıyorlar.

Bununla birlikte teknolojinin öncü liderlerinden biri olan Meta'nın şu anda üzerinde çalıştığı bildirilen yapay zeka için başka bir kullanım senaryosu gündeme geliyor.

Meta'nın Yapay Zeka Teknolojisine Yenilikçi Bakış Açısı

İç kaynaklardan gelen bir rapor, şirketin kameralı ve yerleşik yapay zekalı kulaklıklar geliştirdiğini ortaya koyuyor. Sosyal medya devi, artık bu yeni projeye ciddi yatırımlar yapıyor. Proje, dahili olarak 'Camerabuds' adı altında ilerliyor.

Meta'nın henüz form faktörünü tamamlamadığı görülüyor. Şirketin şu anda uzun saçlardan kaynaklanan olası engelleri aşmaya ve donanımın yapay zeka ve kamera yükü altında serin kalmasını sağlamaya odaklandığı söyleniyor.

Teknoloji endüstrisi gerçekten giyilebilir kameraların nasıl olabileceğini araştırıyor. Ancak Vision Pro, Humane'in diğer girişimlerinde yaşanan ısınma sorunları gibi biraz daha hantal görünüyor.

Tabii ki, bu bilgiler henüz doğrulanmadı ve resmiyet kazanmaktan oldukça uzak. Meta'nın bu yeni kulaklıklarla ilgili herhangi bir duyuru yapması, ve eğer yaparsa ne zaman yapacağı henüz belirsiz.