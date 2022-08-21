Efsane Grafikli Çin Oyunundan Yeni Oynanış Fragmanı Yayınlandı

İki yıl önce ilk duyurulduğunda sahip olduğu aşırı gerçekçi grafikler sebebiyle oyun dünyasında kısa sürede kendine yer edinen Black Myth: Wukong oyunundan yeni bir oynanış videosu geldi.

Geçtiğimiz yıl duyurulan Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen oyunda Nvidia'nın RTX ve DLSS teknolojileri de bulunuyor. Bu teknolojilerin yardımıyla devasa grafikleri daha yüksek yenileme hızlarında deneyimlemek mümkün hale gelmiş gibi görünüyor.

İşte Black Myth: Wukong Oynanış Videosu

Geliştirici firma Game Science Studio, duyurulduğu günden beri her ağustos ayında oyunun gidişatı hakkında videolar paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan oynanış videosu ise oyunun ne derece geliştiğini kanıtlar nitelikte. Önceki tanıtımlarda oyunun sahip olduğu grafikler herkesi cezbetse de düşük yenileme hızı oyuna karşı şüpheyle yaklaşılmasına sebep oldu. Bu sene Unreal Engine 5 motoruna geçişle birlikte yeni kullanılan DLSS teknolojisinin FPS değerlerinde kayda değer bir artış sağladığı gözlemlenebiliyor.

Videoda en dikkat çekene yanlardan biri tabii ki Black Myth: Wukong oyununun Soulslike kategorisinde bir oyuna benzemesi. Elden Ring ve Dark Souls serisi gibi ünlü oyunlara imza atmış From Software'in uzun yıllardır koruduğu Souls oyun janrasını benimseyen Black Myth: Wukong, rol yapma ögeleriyle oyunun derinliğini artırmayı planlıyor.

Aksiyon-rol yapma türünde olması beklenen oyunun hikayesi ise Çin edebiyatının en başta gelen eserlerinden biri olan "Batı'ya Yolculuk" adlı romandan uyarlanıyor. Black Myth: Wukong oyunun çıkış tarihi net olarak belli olmasa da 2020 yılında yapılan bir röportaja göre stüdyo oyunu 2023 yılına kadar PC ve konsollara sunmak istiyor.