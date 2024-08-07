Çin, Starlink Rakibi Yeni Uydu İnternet Hizmeti Projesini Başlattı: İlk 18 Uydu Şimdiden Yörüngede!

Çin, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı uydu bazlı yüksek hızlı internet hizmeti projesi için yeşil ışık yaktı. Projeyi üstelenen hükümet destekli bir şirket, yörüngeye şimdiden 18 adet uydu fırlattı. Detaylar haberde.

Çin'in İnternet Uyduları Yakında Tüm Dünya'yı Kaplayacak

Elon Musk yönetimindeki SpaceX tarafından geliştirilen uydu interneti projesi Starlink her geçen gün daha geniş bölgelere hizmet verirken, söz konusu projenin benzerlerine de tanık olmaya başladık. Son olarak, bu alanda çalışmalara başlayan şirket Çin merkezli Shanghai Spacecom Satellite Technology oldu.

Hükümet destekli firma, geçtiğimiz pazartesi günü Çin’in Shanxi bölgesinden 18 adet uyduyu yörüngeye fırlatarak, kendi uydu internet hizmetini resmen başlattı. Geniş bölgelere erişim sağlayacak ve Starlink’e direkt olarak rakip olacak bir uydu takımyıldızı oluşturmayı hedefliyen şirket, Elon Musk'ın projesine göre daha alçak bir yörüngede konumlanacak güçlü bir uydu ağı oluşturmayı planlıyor.

Aktarılanlara göre, firmanın “Bin Yelken Takımyıldızı” adını verdiği uydu yörüngesi 2027’ye kadar tüm dünyayı kaplayan bir küresel ağ erişimi sağlayacak. Projeye ait tüm aşamaların 2030'da tamamlanması bekleniyor. Projeyi Starlink’in Çin versiyonu olarak tanımlayan yerel medya, yeni uydu ağının yakın zamanda ülkenin uzak bölgelerimde veya iletişim altyapısının yetersiz olduğu yerlerde istikrarlı ve yüksek hızlı internet sunacağını bildiriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Çin yeni starlink benzeri projesinde başarılı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...