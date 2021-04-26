Çin Uzay Ajansı'nın Tweeti ile Gözler Uzaylılara Çevrildi

Çin Uzay Ajansı'na ait olduğu iddia edilen bir hesaptan atılan tweet ile uzaylılarla ilgili söylentiler çoğaldı. Peki, uzaylılar gerçekten de var mı? Tweet ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Çin Uzay Ajansı'nın Tweeti Merak Uyandırdı

24 Nisan 2021 tarihinde Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne (CNSA) ait olduğu iddia edilen ancak doğrulanmamış bir hesaptan uzaylıların varlığını doğruladığı düşünülen bir tweet paylaşıldı. Bu tweette "Harika bir tören eşliğinde zeki canlıların doğrulandığını duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu tweet sizin de tahmin edebileceğiniz üzere ne anlama geldiğini bilemeyen birçok insanın kafasında soru işareti oluşturdu. Tweetin paylaşılmasının üzerinden iki gün geçmesine rağmen tweetin ne anlama geldiğini ve hesabın resmi bir hesap olup olmadığına dair spekülasyonlar hala varlığını sürdürüyor. Twitter'ın hesaba devlet kuruluşu etiketi eklememesi de hesabın resmi bir hesap olmayabileceğini akıllara getirdi.

With great ceremony we announce the confirmation of intelligent life! — China National Space Administration (CNSA) (@CNSA_en) April 24, 2021

Bütün ipuçları, hesabın resmi bir hesap olmadığına işaret etse de birkaç kişinin keşfettiği detaylar yeni soru işaretlerini ortaya çıkardı. Bu detaylardan bir tanesi de Birleşik Krallık uzay Ajansı'na ait doğrulanmış Twitter hesabının CNSA_en hesabını takip etmesi oldu.

Bu elbette ki Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne bağlı bir hesap olduğu anlamına gelmiyor. Doğrulanmış hesapların yanlışlıkla sahte hesapları takip ettiğine dair birçok örnek bulunuyor ancak en nihayetinde böylesine bir detayın da atlanılmaması gerekiyor.

Tweet şimdiye kadar başka bir resmi hesaptan retweetlenmedi veya böyle bir duyurunun resmi olarak yapıldığını düşündürebilecek herhangi bir paylaşımda bulunulmadı. Tweetin paylaşıldığı hesapta oldukça az sayıda tweet yer alıyor. Tweeti gören kullanıcıların aklına ayrıca hesabın çalınmış olma ihtimali de geldi. Bu da hesabın Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne ait bir hesap olsa dahi hesabın çalınmış olabileceğine dair soru işaretlerini arttırdı.

Siz Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabında paylaşılan tweet ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce hesap gerçekten de Çin'e mi bağlı yoksa sahte bir hesap mı? Daha da önemlisi, uzaylıların varlığı gerçekten de doğrulandı mı? Konu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.