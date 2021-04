Çin Uzay Ajansı'nın Tweeti ile Gözler Uzaylılara Çevrildi

Çin Uzay Ajansı'na ait olduğu iddia edilen bir hesaptan atılan tweet ile uzaylılarla ilgili söylentiler çoğaldı. Peki, uzaylılar gerçekten de var mı? Tweet ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

24 Nisan 2021 tarihinde Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne (CNSA) ait olduğu iddia edilen ancak doğrulanmamış bir hesaptan uzaylıların varlığını doğruladığı düşünülen bir tweet paylaşıldı. Bu tweette "Harika bir tören eşliğinde zeki canlıların doğrulandığını duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu tweet sizin de tahmin edebileceğiniz üzere ne anlama geldiğini bilemeyen birçok insanın kafasında soru işareti oluşturdu. Tweetin paylaşılmasının üzerinden iki gün geçmesine rağmen tweetin ne anlama geldiğini ve hesabın resmi bir hesap olup olmadığına dair spekülasyonlar hala varlığını sürdürüyor. Twitter'ın hesaba devlet kuruluşu etiketi eklememesi de hesabın resmi bir hesap olmayabileceğini akıllara getirdi.

With great ceremony we announce the confirmation of intelligent life!