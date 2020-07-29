Çinli Casuslar Bakın Hangi Yöntemi Kullandı? Sosyal Medya Hedefte

ABD'nin yakın hedefinde olan Çinli casuslar çok ilginç bir yöntem kullandı. Bu yöntem sayesinde dünyanın birçok bölgesinden veri alma imkanları ortaya çıktı. İşte o merak edilen casusluk faaliyeti.

Casuslar ve ajanlar denilince akıllara genellikle ilk olarak Ruslar geliyor. Ancak ABD'den bilgi sızdıran Jun Wei Yeo, Rusların kat kat ilerisine geçmeyi başardı. Singapurlu genç ve hırslı bir doktora öğrencisi olarak bilinen bu adamın, casusluğa uzanan ilginç bir hikayesi bulunuyor.

Çinli casuslar LinkedIn kullandı

Çin'in dünyadaki etkisini arttırmak istediği çok açık bir gerçek. ABD bunu bildiği için Huawei ve benzeri şirketlerin önünü sürekli olarak kapatıyor. Ancak son yapılan çalışmalarla birlikte, aslında bunun bile ABD için yeterli olmayacağı görüldü. Jun Wei Yeo isimli bir akademisyen bunu kanıtladı. Siyasi raporlar ve bilgi olarak tanımlanan söylentiler ve içeriklerden dolayı birçok metinden ödeme almayı kabul etti.

Kendisine takma ad olarak Dickson Yeo diyen bu casus, ilk başlarda Çin İstihbarat Örgütüne büyük veriler aktarmaya başladı. Öncelikli olarak Güneydoğu Asya ülkelerinden bilgi sağlamaya başladı ve sonrasında bunu ilerletti. Bunların çoğu için LinkedIn uygulamasını kullandı.

ABD ordusunda görevli subaylar ile bağlantı kuran ve onlardan bilgi sızdırmaya çalışan bu adam, büyük kazançlar elde etmeyi başardı. Ancak son olarak ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir subay ile bağlantı kurmaya çalışması ve ondan bilgi almaya çalışması herşeyi ortaya çıkardı. Sizce Çin için çalışan casuslar daha başka hangi yöntemleri kullanıyor olabilir? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.