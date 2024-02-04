Circle to Search Özelliği Diğer Telefonlara da Gelecek: Tarih Verildi!

Samsung, Circle to Search özelliği Google Lens benzeri bir deneyim yaşatıyor. Circle to Search deneyiminin muhteşemliği hızında ve rahatlığında yatıyor.

Circle to Search özelliğinin yılın büyük bir bölümünde Google ve Samsung telefonlarına özel olacağını açıkladı. Samsung, Hollanda'da satış rekorları kıran Galaxy S24 serisi ile ilgili bir basın açıklamasında oldukça övündü.

Şirket ayrıca önemli sayılabilecek bir duyuru daha yaptı. Circle to Search özelliğini bu yılın Ekim ayından itibaren diğer Android telefonlara da geliyor.

Circle to Search, Ekim Sonrası Diğer Android Modellerine Gelebilir

Samsung Hollanda, “Galaxy S24 sadece iletişimin geleceğine kapı açmakla kalmıyor, aynı zamanda Google ile Circle to Search özelliğine sahip ilk telefonlardan biri. Bu işlevsellik bu yılın Eylül ayına kadar yalnızca Samsung ve Google cihazlarında mevcut olacağından, bu da S24'ü benzersiz kılıyor." dedi.

Google bu özelliği ve diğer yapay zekâ hilelerini Samsung'un Galaxy S24 serisini duyurduğu gün tanıttı. Samsung'un en yeni amiral gemisi serisinin ve Google Pixel 8 serisinin sahipleri, uygulamalarından çıkmadan arama yapabilecekler. Bu özellik yeni nesil Google Lens özelliği gibi düşünülebilir.

Ancak, benzer resimleri veya bir resimle ilgili bilgileri aradığınız eski usul Google görsel arama rutini yerine, şimdi telefonunuza ekranda küçük bir daire hareketi vermeniz yeterli. Alt gezinme çubuğunu basılı tuttuğunuzda gerisini Circle to Search hallediyor.

Google'ın çoğu harika özelliği gibi bu özellik de eninde sonunda diğer Android cihazlara yayılacak. Ancak yılın büyük bir bölümünde sadece Galaxy ve Pixel telefonlara özel olacak. Eylül ayına kadar diğer cihazlarda geri durmak, yaklaşan Google ve Samsung lansmanları için münhasırlık faktörünü artırmak için stratejik bir hareket olabilir.

Samsung'un bir sonraki katlanabilir cihazlarını bu özellik olmadan piyasaya sürmesi pek olası değil ve Pixel 8a için de aynı spekülasyonlar yapılıyor.