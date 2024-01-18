Google, Aramanın Yeni Yolu 'Circle to Search'ı Tanıttı!

Google, Android'in ilk sürümlerinden bu yana akıllı telefonlarda arama yapmanın yeni yollarını deniyor ve tanıtılan yeni özellik daire çizerek arama yapmaya yarıyor.

Circle to Search adı verilen yeni özellik, kullanıcıların merak ettikleri bir şeyi aramak için cihaz ekranından o şeyin etrafına bir daire çizmelerine olanak tanıyor. Özelliğin resmî adı Circle to Search olsa da, oval şekiller çizmek yerine metni vurgulamayı ve öğelerin üzerine karalama yapmayı da destekliyor.

Circle to Search Nasıl Çalışıyor?

Circle to Search cihazınızın herhangi bir yerinde çalışıyor ancak bir şeyi daire içine almaya başlamadan önce özelliği etkinleştirmek için ana ekran düğmesine uzun basmanız gerekiyor.

Google aynı zamanda bu özelliği, öğelerin ekran görüntüsünü almak ve ardından Google Lens'i kullanmak gibi çeşitli uygulamalar arasında geçiş yapmaya daha uygun bir alternatif olarak tanıtıyor.

Circle to Search, Google Lens'te yerleşik olarak bulunan ve 2022'de piyasaya sürülen Google'ın yapay zekâ destekli çoklu arama özelliğini kullanıyor. Çoklu Arama, çok modlu arama sorgularını destekliyor, böylece hem metin hem de resim kullanabiliyor ve Google uygulaması içindeki arama parametrelerini değiştirebiliyorsunuz.

Circle to Search özelliği 31 Ocak'ta tüm dünyada kullanıma sunulacak ve lansman sırasında Pixel 8 ve yeni Samsung Galaxy S24 serisine özel olacak. Özelliğin bu yıl içinde daha fazla Android akıllı telefona gelmesi bekleniyor.

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