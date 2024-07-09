PS5 ve Xbox Sahiplerinin Beklediği Oyun Ertelendi!

Colossal Order tarafından geliştirilen şehir kurma oyununun ikinci versiyonu: Cities Skylines 2, 2023'ün Ekim ayında Steam üzerinden PC oyuncularına sunuldu. O dönemde oyun dünyasının en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Cities Skylines 2 maalesef ilk günden bu yana çeşitli sorunlar ile gündemde.

Cities Skylines 2 Konsol Sürümü Ertelendi: Tarih Yok!

Özellikle şehir nüfusu arttıkça çok güçlü sistemlerin bile yetersiz kalmaya başlaması nedeniyle oyuncular ciddi bir performans iyileştirmesi bekliyor. Henüz PC tarafındaki sorunlar çözülemezken PlayStation 5 ve Xbox Series X / S sahipleri de Ekim 2024'ü bekliyordu çünkü konsol için verilen son çıkış tarihi bu oldu.

Bekliyordu diyoruz çünkü Paradox tarafından yapılan yeni açıklama ile oyunun konsol sürümü süresiz bir şekilde ertelendi. Yanlış anlaşılmasın proje rafa kaldırılmadı, geliştirme çalışmaları devam ediyor fakat Cities Skylines 2 konsol sürümü için artık net bir tarih verilemiyor.

Çıkış tarihinin ortadan kaldırılmasının sebebi PC tarafında yaşanan sorunlar ile benzer; konsol sürümünde istenilen stabiliteye ve performansa halen ulaşılamadığı belirtildi. Ağustos ayında hazır olması beklenen konsol RC sürümü sonrasında her şey tekrar gözden geçirilecek.

Yani önümüzdeki ay yeni bir çıkış tarihi verilme ihtimali bulunuyor. Bu durumun oyuncularda hayal kırıklığı yarattığının farkında olduğunu belirten Paradox tüm süreç boyunca oyuncuları bilgilendireceğini dile getirdi.