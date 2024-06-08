Strateji Tutkunlarına Müjde: Civilization VII Resmi Olarak Duyuruldu!

Oyun dünyasının kalbi Summer Game Fest 2024'te atıyor. Pek çok oyunun duyurusunun gerçekleştiği etkinlikte Lego Horizon Adventures gibi yapımlar karşımıza çıkarken, dikkatleri en çok üzerine çeken kısa süre önce 2K Games’in web sitesinde sızdırılan Civilization VII (7) oldu.

Etkinlikte resmi olarak tanıtılan oyunun fragmanı yayınlanırken, çıkış tarihi de duyuruldu. İşte Civilization 7 fragmanı ve çıkış tarihi...

Civilization 7 Ne Zaman Çıkacak

Buna göre Civilization 7, 2025 yılında PC ve konsollara aynı aynı gün çıkacak. Oyunun mekanikleri ve oynanışı ise bu yılın sonunda serinin hayranları ile buluşacak. Civilization 7 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Peki siz Civilization 7'yi nasıl buldunuz? Oyunun çıkışı için heyecanlı mısınız? Görüşlerinizi ve beklentilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.