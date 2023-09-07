Clubhouse Yeni Özelliğiyle Eski Günlerine Dönmeyi Amaçlıyor

Pandemi döneminde akılalmaz derecede popüler hâline gelen fakat pandeminin bitişiyle eski popülerliğini kaybeden Clubhouse, hizmetlerini sürdürmenin yeni yollarını arıyor.

Şirket bugün, "sohbet" amaçlı yeni bir hizmetini "yeni Clubhouse" adı altında duyurdu.

Clubhouse'un blog yazısında yeni proje ile ilgili şöyle deniyor: "Sohbeti hayal etmek için, grup mesajlarınızla Instagram Hikayelerinizin parkta buluştuğunu, saatlerce konuştuğunu, en iyi arkadaş olduklarını ve birbirlerine aşık olduklarını düşünün."

Clubhouse'tan Sesli Sohbetlere Yenilik Getirecek Bir Özellik

Bunun ne anlama geldiğini şimdilik anlamak güç ancak görünüşe göre Clubhouse, uygulamanın öne çıkan özelliği olan sesli sohbetleri bir nevi Instagram Hikayeleriyle benzer bir formatta bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Yeni özellik Clubhouse'da var olmaya devam edecek olan canlı ses odalarının yerini almayacak.

Clubhouse, Nisan ayında çalışanlarının yarısından fazlasını işten çıkarırken, şaşaalı dönemlerine kıyasla büyük ölçüde küçülmeye gitmişti.

Yeni atılımın şirketi eski günlerine döndürüp döndüremeyeceğini hep birlikte göreceğiz.