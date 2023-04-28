Clubhouse'un Şaşaalı Günleri Sona Erdi: Şirket Küçülmeye Gidiyor!

Bir zamanlar pandeminin zirvesindeyken büyük ilgi gören sesli sohbet uygulaması Clubhouse, şirketin "sıfırlanması" kapsamında personellerini çıkaracağını duyurdu. Şirketin kurucuları Paul Davison ve Rohan Seth, çalışanlarına gönderdikleri bir mektupta, "organizasyonu %50'nin üzerinde küçülttüklerini ve birçok yetenekli, kendini işine adamış ekip arkadaşına veda ettiklerini" belirttiler.

İlginç bir şekilde Davison ve Seth, 2021'de 4 milyar dolar değer biçildiği bildirilen şirketin hâlâ iyi finanse edildiğini ve "yıllarca aynı yolda devam edebileceklerini" söyledi. Ayrıca "maliyetleri düşürmek için acil bir baskı hissetmediklerini" de eklediler.

Şirket, Clubhouse 2.0 Üzerinde Çalışmaya Başlıyor

Clubhouse, 2021'in başlarında birçok insanın pandemi nedeniyle sosyal olarak kendini izole hissettiği bir dönemde popülerlik patlaması yaşadı. Uygulama, canlı sesli sohbetleri için Elon Musk ve Oprah gibi büyük isimleri çekmeyi başardı ve bu da ilk başarısını daha da artırmaya yardımcı oldu ancak Davison daha sonra büyümenin "çok hızlı" gerçekleştiğini ve rakiplerin hizmeti klonlaması ve pandemi hafifledikçe daha fazla insanın normal faaliyetlerine dönmesi nedeniyle kullanımın düşmesini beklediklerini söylemişti.

Kurucular, "Clubhouse 2.0"a odaklanmayı planladıklarını söyleseler de hizmetin ileride nasıl görünebileceği konusunda ayrıntılı bilgi vermiyorlar ve sadece "daha küçük bir ekip" tarafından bu süreci yönetmeyi planlıyorlar.

Clubhouse bu sorunlarla mücadele eden tek sesli sohbet hizmeti değil. Spotify kısa süre önce benzer bir uygulama olan Greenroom'un fişini çekti. Reddit de Mart ayında aynı şekilde Reddit Talk'ı kapatmıştı.