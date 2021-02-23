Clubhouse Ses Kayıtları Sızdırıldı!

Clubhouse ses kayıtları üçüncü taraf web sitelerine sızdırıldı. Şirket, uygulamanın kullanıcılarının seslerinin kimliği belirsiz bir şahıs tarafından dağıtıldığını kabul etti ve bu olayın tekrarlanmaması için gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alınacağını açıkladı.

Clubhouse Ses Kayıtları Nasıl Sızdırıldı?

Ses temelli bir sosyal medya uygulaması olarak ortaya çıkan Clubhouse, uygulama içerisinde sesli olarak sohbet eden kişilerin verilerinin sızdırıldığı ortaya çıktığı ilk günden beri siber güvenlik sorunları yaşıyor.

Yalnızca bir iki ay içinde dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların ilgisini üzerinde toplamayı başaran sayılı uygulamalardan Clubhouse'ın kullanıcılarına geçtiğimiz haftalarda Stanford İnternet Gözlemevi (SIO) tarafından uyarı yapılmıştı.

SIO, Amerika Birleşik Devletleri merkezli uygulama Clubhouse'un yazılım altyapısında odaya erişimi olmayan kullanıcıların dahi uygulama içinde sesli sohbet gerçekleştiren kişilerin konuşmalarına erişmesine olanak tanıyabilecek bir güvenlik zafiyeti olabileceğini söylemişti. SIO, Clubhouse raporunda Silikon Vadisi'nde ofisleri olan Agora şirketinin sosyal medya uygulamasına yazılım altyapısı sunduğuna ve gerçek zamanlı sesli ve görüntülü etkileşim platformu sattığına yer verdi.

Aynı raporda ayrıca kullanıcı bilgilerinin düz bir metin halinde aktarıldığını, Çinli Agora şirketinin Clubhouse kullanıcılarının ses kayıtlarına erişmesinin muhtemel olduğunu ve Çin hükümetinin uygulamadaki sesli sohbetlere erişim sağlamasının mümkün olabileceğini belirtmişti. Bununla birlikte Çin hükümetinin Agora'nın ağlarına erişmeden de Clubhouse'un meta verisini elde edebileceği de öne sürülmüştü.

Son paylaşılan bilgilere göre kimliği belirlenemeyen bir kullanıcı birden fazla Clubhouse odasındaki sesli sohbetleri üçüncü taraf web sitelerine aktardı. Bu kişi kalıcı olarak yasaklandı. Clubhouse'un güvenlik sorunları sona ermiş olmasa da bu gibi sorunların tekrar yaşanmaması için alınması gereken tüm tedbirlerin alınacağı açıklandı.

Clubhouse'un popüler olmasının belki de en endişe verici yanı, uygulamanın Agora'ya güvenmesidir. SIO için çalışan uzmanlar, Clubhouse ile Agora iş birliğinin veri konusunda birtakım sorunlara işaret ettiğini savunuyor. Agora, şirketin kişisel bilgileri saklamadığını veya paylaşmadığını iddia etse de SIO, kullanıcıların sesli görüşmelerinin kaydedildiğinin varsayılması gerektiği ve buna göre önlem alınmasına ihtiyaç olduğunu ileri sürüyor.

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