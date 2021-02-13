Çarpıcı Rapor: Clubhouse Ses Kayıtları Çin'e mi Aktarılıyor?

Yakın bir zamanda birçok internet kullanıcısının ilgisini çekmiş ve dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılmaya başlanmış ses tabanlı sosyal medya uygulaması hakkında çarpıcı bir rapor yayımlandı. Yayımlanan bu raporda Clubhouse ses kayıtlarının Çin'e aktarılmasının muhtemel olduğunu ileri sürüldü.

Clubhouse Ses Kayıtlarına Çin'in Erişimi Var mı?

Clubhouse, son birkaç yıl boyunca sosyal medya kullanıcılarının baş ucu uygulamalarından Twitter, Facebook, Instagram ve TikTok ve çok daha fazlasından farklı olarak ses tabanlı bir sosyal medya uygulaması ile ortaya çıkmış ve platforma katılmak için davetiye şartı koşmuştu. Saniyeler içerisinde hesap oluşturup kullanılmaya başlanan bir sosyal medya uygulama olmaması, onu dışarıdaki kullanıcılar için esrarengiz bir platform haline getirmişti.

Stanford İnternet Gözlemevi (SIO) tarafından gelen bir uyarı ise sosyal medya uygulamasında konuşulanların Çin'e aktarılmasının mümkün olabileceğine işaret etti.

SIO, Bloomberg'ün haberine göre yapmış olduğu incelemelerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri merkezli uygulama olan Clubhouse'un yazılım altyapısında kullanıcıların uygulama içindeki konuşmalarına ulaşmaya izin verebilecek potansiyel güvenlik zafiyeti olduğu sonucuna vardı. Ses tabanlı popüler uygulama, veri güvenliğini tekrardan ele alacağını açıkladı.

Stanford İnternet Gözlemevi raporunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Silikon Vadisi'nde ofisleri olan Şanghay merkezli Çinli Agora şirketinin Clubhouse'a yazılım altyapısı sunduğunu ve gerçek zamanlı sesli ve görüntülü etkileşim platformu sattığına yer verildi.

Bu raporda aynı zamanda birer seri numara biçimindeki kullanıcı bilgilerinin düz bir metin halinde aktarıldığı, Çinli Agora şirketinin Clubhouse kullanıcılarının ses kayıtlarına erişebilmesinin olası olduğu ve Çin hükümetinin uygulamada gerçekleştirilen konuşmalara erişmesine imkan sunduğu bildirildi.

İnternet trafiğine erişim olanağı olan herhangi bir kurumun Clubhouse'da yer alan konuşma odalarında kimin kiminle ne konu hakkında konuştuğuna dair kullanıcı kimliklerini kolaylıkla eşleştirebileceğinin altını çizen SIO, söz konusu durumdan Çinli kullanıcılarının duyacağı rahatsızlığa vurgu yaptı.

Stanford İnternet Gözlemevi, Clubhouse'da bir konuşma odasının meta verisinin Çin'de olduğunu düşündükleri sunuculara aktarıldığına dair gözlemlerini paylaştı. SIO'nun ayrıntılı raporunda şifrelenmemiş tüm verilerin Çin'deki sunucular aracılığı ile Çin hükümetine aktarılabilmesinin olası olduğu, Çin hükümetinin Agora'nın ağlarına erişmeden de Clubhouse'un meta verisini elde edebileceği öne sürüldü.

Raporda ayrıca Agora'nın kullanıcı seslerini veya meta verilerini depolamadıkları ve bunun da Çin Hükümeti istese dahi ellerinde herhangi bir ses kaydının olmadığı anlamına geldiği, kayıtların Amerika Birleşik Devletleri'nde depolandığı ve Çin hükümetinin erişiminin çok mümkün olmadığı iddialarına da yer verildi.

Clubhouse'un açıklamalarına da yer verilen raporda şirketin veri güvenliğini sağlamak amacıyla ek şifreleme yapacakları ve kullanıcı güvenliğini üst seviyede tutmak için bir veri güvenliği firması ile iş birliği yapacakları açıklaması yer aldı.