Son Dönemde Oldukça Popüler Olan Clubhouse Yasaklandı İddiası

Herkesin konuştuğu dillerden dillere yayılan ancak sadece davetiyesi olanın girebildiği sesli sohbet uygulaması Clubhouse'un Çin'de yasaklandığı iddiası ortaya atıldı. Clubhouse'un Çin'de yasaklandığı söylentisi geldi. Clubhouse Çin'de yasaklandı mı?

Clubhouse'un Çin'de Yasaklandığı İddia Ediliyor

Çin'deki Clubhouse kullanıcılara uygulamaya erişmekte sorun yaşamakta. TechCrunch, Clubhouse'un Çinli yetkililer tarafından yasaklandığını bildirdi.

Twitter ve Facebook dahil olmak üzere çok sayıda ABD merkezli sosyal medya hizmeti Çin'de zaten yasaklanmış olduğundan dolayı Clubhouse'un da yasaklanmış olması normal gözüyle bakılıyor ve sıra dışı olarak görülmüyor.

Yasaklama kararı Clubhouse'un Çin'de popülerlik kazanmaya başladığı andan kısa bir süre sonra geldi.

Clubhouse'un tam olarak neden dolayı yasaklandığı ile ilgili bir açıklama henüz yetkililer tarafından gelmiş değil. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da Clubhouse hakkında çok fazla iddianın ortaya atılmış durumda olduğu konuşulanlar arasında.

Clubhouse, Çin App Store'da listelenmediğinden, platformda Çin anakarasından kaç kişinin olduğu belirsiz. Kullanıcılar farklı yollar ile uygulamayı cihazlarına kurmuş durumda. Clubhouse'un Android desteği bulunmadığını bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Uygulamanın Android sürümünün ne zaman çıkacağı da belirsizliğini koruyor.

Hızla yükselişini sürdüren Clubhouse'un ne olduğundan kısaca bahsedelim. Clubhouse uygulamasını kullanarak kullanıcılar sesli sohbetler gerçekleştirebiliyor. Sohbetler odalarda gerçekleşiyor. Her odada bir moderatör bulunuyor. Moderatör, konuşmacıları ve dinleyicileri seçme yetkisine sahip.

Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi ünlü isimlerin Clubhouse'a katılması sonrasında uygulama bir anda patladı desek yanlış olmaz. Elon Musk'ın sohbet odasına binlerce kişi katılırken Musk konuşma yaptı. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de aynı şekilde uygulama üzerinden konuşma yaptı.

Sadece davetiyesi olanların girebildiği uygulamaya girmek için iOS işletim sistemine sahip bir cihaza da sahip olmanız gerekiyor. iOS cihazınıza uygulamayı kurduktan sonra davetiyeniz yok ise kısa bir araştırma sonrasında davetiye bulmanız mümkün. Twitter'da davet kodlarının paylaşıldığı söyleniyor.

Uygulamasını cihazınıza indirmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bağlantıya tıkladıktan sonra indirme sayfası otomatik olarak açılacak. Açılan bağlantıdan indir butonuna bastığızda da indirme işlemi başlayacak.