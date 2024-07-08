8 GB RAM ve 120 Hz Ekran: CMF Phone 1 Tanıtıldı!
Nothing, CMF by Nothing markası adı altında ilk akıllı telefonunu tanıttı. İşte CMF Phone 1 özellikleri ve fiyatı!
Nothing, CMF by Nothing markası adı altında ilk akıllı telefonunu tanıttı. CMF Phone 1 isimli model, orta segmente hitap eden teknik özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte CMF Phone 1 özellikleri ve fiyatı!
CMF Phone 1 Özellikleri ve Fiyatı
CMF Phone 1 modelinde 6,67 inç Full HD+ çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı sunan sAMOLED bir ekran mevcut. Dahası, panel delikli bir tasarımı benimsiyor ve 2.000 nit tepe parlaklığı ile HDR10+ desteği sunuyor.
Akıllı telefona güç veren işlemci MediaTek Dimensity 7300. Bununla birlikte, 6/8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla raflardaki yerini alıyor. Kamera tarafında ise 16 Megapiksel selfie ve 50 Megapiksel ana sensöre ek olarak, çözünürlüğü henüz belli olmayan bir portre sensörü bulunuyor.
CMF Phone 1'in tüm özellikleri şöyle;
|Özellik
|Detaylar
|Ekran
|6.67 inç sAMOLED, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2.000 nit parlaklık, HDR10+ desteği, ekran içi parmak izi okuyucu
|Tasarım
|Gümüş renkte hap şeklinde arka kamera modülü, sağda güç düğmesi, solda ses düğmeleri, arka panelde dört köşe vidaya sahip
|Arka Kapak Renkleri
|Açık Yeşil, Mavi (deri dokulu), Turuncu (deri dokulu)
|CMF İmza Dairesel Kadranı
|Arka panelin sağ alt köşesinde; telefon standı, boyun askısı veya kart kılıfı eklemek için kullanılabilir
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 7300
|RAM ve Depolama
|6GB / 8GB RAM seçenekleri, 128GB depolama, sanal RAM
|Batarya
|5.000mAh, 33W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 14, Nothing OS 2.6
|Arka Kamera
|50MP ana sensör (f/1.8 diyafram), portre lensi
|Ön Kamera
|16MP selfie kamera
|Video Kayıt
|4K 30 fps
|Ekstra Kamera Özellikleri
|Ultra XDR (Google ile birlikte geliştirilmiş, düşük ışık koşullarında geliştirilmiş fotoğrafçılık)
|Fiyat
|6GB RAM: Rs 15.999, 8GB RAM: Rs 17.999
|Satış
|12 Temmuz'da Flipkart üzerinden Hindistan'da
|ABD Fiyatı
|$199 (beta programı aracılığıyla)
|İngiltere Fiyatı
|£209
|Avrupa Fiyatı
|€239
|Özelleştirilebilir Kılıf
|$35 (küresel)
|Diğer Aksesuarlar
|$25 (küresel)