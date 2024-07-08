8 GB RAM ve 120 Hz Ekran: CMF Phone 1 Tanıtıldı!

Nothing, CMF by Nothing markası adı altında ilk akıllı telefonunu tanıttı. CMF Phone 1 isimli model, orta segmente hitap eden teknik özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte CMF Phone 1 özellikleri ve fiyatı!

CMF Phone 1 Özellikleri ve Fiyatı

CMF Phone 1 modelinde 6,67 inç Full HD+ çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı sunan sAMOLED bir ekran mevcut. Dahası, panel delikli bir tasarımı benimsiyor ve 2.000 nit tepe parlaklığı ile HDR10+ desteği sunuyor.

Akıllı telefona güç veren işlemci MediaTek Dimensity 7300. Bununla birlikte, 6/8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla raflardaki yerini alıyor. Kamera tarafında ise 16 Megapiksel selfie ve 50 Megapiksel ana sensöre ek olarak, çözünürlüğü henüz belli olmayan bir portre sensörü bulunuyor.

CMF Phone 1'in tüm özellikleri şöyle;