Çift Ekranlı, Gece Görüş Kameralı, 10.600 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı

Geçtiğimzi ay Armor 30 Pro modelini tanıtan Ulefone yeni bir telefon duyurdu. Armor 28 Pro olarak isimlendirilen telefon gece görüş kamerası, devasa batarya kapasitesi, çift ekran ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Ulefone Armor 28 Pro Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Armor 28 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 395 PPI piksel yoğunluğu ve 2200 nite kadar parlaklık sunuyor. 1,04 inç büyüklüğünde olan ikinci ekran, AMOLED ekran üzerinde 600 nite kadar parlaklık, 340 x 340 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızına sahip.

İki ekran da Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. IP68, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikalarına sahip olan telefon suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Çok sağlam bir telefon olan Armor 28 Pro 450 gram ağırlığında ve 19,4 mm kalınlığında.

Telefonda MediaTek Dimensity 7300 yer alıyor. Bu işlemci dört adet Arm Cortex-A78 2.5GHz, ve dört adet Arm Cortex-A55 2.0GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 16 GB LPDDR5 RAM'e sahip telefonda 512 GB UFS 3.1 depolama alanı bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip ana kamera, 64 megpaiksel çözünürlüğünde f/1.79 diyafram değerine sahip gece görüş kamerası ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Arka kameralar 4K, ön kamera ise 1080p video kaydı yapabiliyor. 10.600 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 120W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. 12 Mayıs'ta satışa sunulacak telefonun fiyatı henüz açıklanmadı.