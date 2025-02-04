Cobra Kai 6. Sezon 3. Kısım Fragmanı Yayınlandı! Yeni Bölüm Ne Zaman?
Karate Kid filminin devamı niteliğindeki Cobra Kai'nin 6. sezon 3. kısmı için yeni fragman paylaşıldı. İşte yeni sezona dair detaylar!
2018 yılında yayınlanmaya başlayan Cobra Kai'nin 6. sezon 3. kısmı merak içinde beklenirken yeni bir fragman yayınlandı. Bu tanıtım videosu ile birlikte heyecan seviyesi önemli ölçüde arttı. Peki, Cobra Kai yeni bölümleri ne zaman çıkacak?
Cobra Kai Yeni Fragmanı Paylaşıldı
Netflix Türkiye, resmî YouTube kanalı üzerinden Cobra Kai için yeni tanıtım videosu paylaştı. 2 dakika 38 saniye uzunluğundaki videonun açıklama kısmında "Sona gelmiş olsak da veda etme konusunda pek iyi değiliz… çünkü COBRA KAI asla ölmez" sözlerine yer verildi.
Cobra Kai 6. Sezon 3. Kısım Çıkış Tarihi
Yayınlanan fragman ile birlikte yayın tarihi de belli oldu. Cobra Kai dizisinin yeni sezon üçüncü kısım bölümleri 13 Şubat 2025 tarihinde yayınlanacak.
Cobra Kai Konusu
Karate Kid serisinin devamı niteliğindeki Cobra Kai, iki dövüş okulunun rekabetini konu alıyor. Dizide 1984'teki karate turnuvasında karşılaşan Daniel ve Johnny, yıllar sonra yeniden bir araya geliyor.
Cobra Kai Oyuncuları ve Karakterleri
- Ralph Macchio (Daniel LaRusso)
- William Zabka (Johnny Lawrence)
- Courtney Henggeler (Amanda LaRusso)
- Xolo Maridueña (Miguel Diaz)
- Tanner Buchanan (Robby Keene)
- Mary Mouser (Samantha LaRusso)
- Jacob Bertrand (Eli Moskowitz)
- Martin Kove (John Kreese)
- Gianni DeCenzo (Demetri)
- Vanessa Rubio (Carmen Diaz)
Netflix Yayın Savaşlarını Kazandı Ama Parası Bizden Çıkacak
Dizi ve film platformlarının vazgeçilmesi Netflix, yayın savaşlarını kazandı ama bu bizlere yol, su ve elektrik olarak geri dönüyor.
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