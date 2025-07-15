Çocuklara Doğrulama Şartı: Yapmayan Telefon Kullanamayacak

Bir süredir çocukları internetteki zararlı içeriklerden korumak için yollar arayan Avrupa Birliği (AB); Yunanistan, Fransa, İspanya, İtalya ve Danimarka'da hayata geçirdiği güvenlik uygulamasını test ediyor.

AB Komisyonu, çocukların çevrimiçi ortamda güvende olması gerektiğini şiddetle savunurken, şimdilik pilot uygulama olan bu dijital doğrulama sistemini 2026'da tüm AB ülkelerine dağıtacağını açıkladı.

AB teknoloji politikaları lideri Henna Virkkunen, uygulamayı duyururken şöyle dedi:

Çocukların çevrimiçi güvenliği bu Komisyon için en öncelikli konudur. Rehber ilkelerle birlikte bu yeni yaş doğrulama altyapısı, büyük bir adım anlamına geliyor. Platformların, çocukları riske atan uygulamalara devam etmesi için artık hiçbir gerekçesi kalmadı.

Dijital Cüzdan Uygulaması Hayata Geçirilecek

Aslında bu tip bir uygulama, çocukların güvenliğini %100 sağlayamıyor. Çünkü yalnızca reşit olduklarını kanıtlamalarını istiyor. Hassas kimlik bilgileri, tam yaş veya çocukların erişebildikleri içerikler halen görüntülenemiyor. Bunun için de veriler üzerinde tam kontrolünü koruyarak mahremiyet temelini baz alan Dijital Cüzdan uygulaması hayata geçirilecek. Böylece, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) uygulanmış olacak. Komisyonun amacı, bu yasa için çeşitli araçlar önermek ve güvenliği sağlamak.

Komisyon, Dijital Cüzdan aracılığıyla yaş doğrulama adımının özellikle yetişkin içerikli sitelere girişi sınırlandıracağını vurguladı. Zira popüler yetişkin sitelerine giriş yapmak çok kolay.

Yetişkin içerikli internet sitelerinin, yaşı tutmayanlara erişimi engellemek için gösterdikleri ekstra bir çaba yok. Yalnızca girişte "18 yaşından büyük müsünüz?" sorusu, "evet" veya "hayır" seçenekleriyle soruluyor. "Hayır" cevabını verenler siteye giremezken, "evet" diyenlerin doğruyu söyleyip söylemediğini filtreden geçirecek bir sistemleri yok.

Dijital Cüzdan İçin Tarih Verildi

AB Komisyonu, 5 ülkede gerçekleştirilen test süreçlerindeki geri bildirimlerden yola çıkarak uygulamayı uluslararası bir sistem haline getirecek. Bu sistemin adı "AB Dijital Kimlik Cüzdanı" olacak ve 2026 yılı itibarıyla yaygınlaştırılacak.