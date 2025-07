Oyun Devi Hilecilere Acımadı: Üstelik Sadece Dava Açmakla Kalmadı!

Günümüzde dijital oyunların popülerliği her geçen gün artarken beraberinde büyük bir sorun da ortaya çıkıyor: Hileciler. Hile kullanan oyuncular, oyunda haksız avantaj elde ederek daha fazla keyif alıyor olabilir. Ancak bu durum, diğer kullanıcılar için tam anlamıyla adaletsiz ve can sıkıcı bir deneyime dönüşüyor.

Çoğu oyun şirketi hile yapan oyuncuları genellikle ömür boyu banlamakla yetinirken Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games bu konuda çok daha sert bir tutum sergiliyor. Şirket, 2017 yılından beri hile yapanlara karşı hukuki süreç başlatıyor. Üstelik yalnızca yasaklamakla kalmayıp para cezaları, özür videoları gibi ek yaptırımlar da uyguluyor. Son olarak firma, geçtiğimiz günlerde yine benzer bir adım attı.

Epic Games’in resmi X hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre şirket, Fortnite kurallarını ihlal eden iki oyuncuya karşı hukuki süreç başlattı. Oyunculardan birinin hile yazılımı sattığı, diğerinin ise yayıncılara DDoS saldırısı düzenlediği açıklandı.

We took legal action against two people who cheated and broke our rules:



One sold and used cheats and the other carried out cyber attacks on content creators who were livestreaming gameplay (aka: DDoS attacks). Both have been ordered to stop these activities and are banned from…