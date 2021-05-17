Bu Android Gizlilik Özelliği Çok Az Kullanıcı Tarafından Biliniyor!

Bu Android'in gizlilik özelliği, başkaları tarafından görülmesini istemediğiniz fotoğraf, video, mesaj ve çok daha fazlasını sizin haricinizdeki insanların görmesini engellemenizi sağlıyor.

Daha önce telefonunuzu birine verdiğiniz zaman telefonunuzda onun görmesini istemediğiniz fotoğraf, video ve benzerlerinin yer aldığını hatırladığınız oldu mu? Başkasının görmesini istemediğiniz şey bir fotoğraf, kişisel bir mesaj, video veya özel notlarınız olabilir.

Bu özellik, neyi gizlemek istiyor olursanız olun, akıllı telefonunuzdaki kritik öneme sahip bilgileri gizli bilgilerinizi saklamanızı sağlar.

Çok Bilinmeyen Android Gizlilik Özelliği Nedir?

Bu özellik, telefonunuza yeni bir kullanıcı eklemenize yardımcı oluyor. Google Chrome'da yer alan misafir moduna benzer bir mod olarak görülebilir. Chrome'daki misafir modundan farklı olarak kullanıcının akıllı telefon üzerinden yapabilecekleri sınırlandırılabiliyor. Örneğin telefonunuzu kısa süreliğine birine vermeniz gerektiğinde galerinize veya notlarınıza bakmasından endişe duyuyorsanız bu özelliği kullanarak misafir modunu etkin hale getirebilirsiniz.

Misafir modu, akıllı telefonunuzda herhangi bir kişisel bilgi içermeyen geçici bir hesap anlamına gelir. Bu modda fotoğraf, kişi listesi, mesajlar, dosyalar ve daha birçok kişisel bilgi otomatik olarak devre dışı bırakılıyor.

Android'de çok az kullanıcı tarafından bilinen bu gizlilik özelliğinin etkin hale getirilmesi ile akıllı telefonun temel özellikleri de devre dışı kalıyor ancak isterseniz devre dışı kalacak temel özellikleri etkinleştirmeyi seçebilir ve gelen aramaları telefonunuzu kullanan kişi tarafından yanıtlamasını sağlayabilirsiniz.

Peki, Android kullanıcılarının gizliliğini üst seviyeye çeken özellik nasıl etkin hale getiriliyor? Aşağıdaki adımları takip ederek misafir modunu etkinleştirebilirsiniz.