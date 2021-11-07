Çok Fazla Uyumak Bilişsel Gerilemeye Yol Açabilir!

Yeni yapılan bir araştırmaya göre çok fazla uyumak, bilişsel gerilemenin ana sebebi olabilir. Elbette ki iyi bir gece uykusu almak, pek çok sebepten ötürü büyük bir önem taşıyor. Vücudun kendini onarmasına ve normal bir şekilde çalışmasına yardımcı olmanın yanı sıra insanın daha iyi bir zihinsel sağlık durumuna sahip olmasını sağlıyor.

Geceleri iyi bir uyku almanın ayrıca kalp hastalıkları, diyabet de dahil olmak üzere birçok sağlık sorunu riskini azalttığı biliniyor. Geçmişte yapılan araştırmalarda ayrıca yeterince uyumamanın bilişsel gerilemeye ve alzheimer hastalığına neden olabileceği ortaya çıkarılmıştı.

Az uyku almanın, uyumamanın tehlikeleri her ne kadar ortada olsa da haddinden fazla uyumanın riskleri pek bilinmiyor. Oysaki yakın zamanda yapılan bir çalışmada da vurgulandığı gibi çok fazla uyumak da bilişsel gerileme ile bağlantılı olabiliyor.

Çok Fazla Uyumak Bilişsel Gerileme ile Bağlantılı Olabilir

Uykunun bilişsel bozukluklarla ne kadar bağlantılı olduğunu öğrenmek isteyen bir araştırma ekibi, 70'lerin ortalarından sonlarına kadar ortalama 100 yaşlı yetişkini 4 ila 5 yıl boyunca takip etti. Çalışma sırasında 88 kişi herhangi bir demans belirtisi göstermezken 12 kişi bilişsel bozulma belirtisi gösterdi.

Gerçekleştirilen çalışma boyunca bilişsel gerileme belirtilerini tespit etmek için katılımcılardan bir dizi yaygın bilişsel ve nöropsikolojik testin tamamlamaları istendi. Katılımcıların bu testlerden elde ettiği puanlar daha sonra PACC (Preclinical Alzheimer Cognitive Composite) puanı olarak adlandırılan tek bir puanda birleştirildi. Puan ne kadar yüksek ise bilişsel durumları da o kadar iyiydi.

Uyku, katılımcıların uyurken alın kısmına taktığı EGG cihazı kullanılarak toplam 4 ila 6 gece arasında izlendi. Bu, insanlar yıllık bilişsel testlerini ilk kez tamamladıktan 3 yıl sonra bir kez yapıldı. Bu, araştırmacıların birinin uykuda olup olmadığını, uykuda ise ne kadar süre uykuda olduğunu ve o uykunun ne kadar dinlendirici olduğunu gösteren beyin aktivitesini doğru bir şekilde takip etmesine olanak sağladı.

Uyku, çalışma boyunca yalnızca bir dönemde izlenmesine rağmen bu yine de araştırma ekibine katılımcıların normal uyku alışkanlıklarının iyi bir durum tablosunu verdi. Beyin aktivitesini takip etmek için EGG kullanmak, ilk gece çoğu katılımcı için biraz rahatsız edici oldu fakat cihaza alıştıkça uyku ertesi gece normale dönme eğiliminde oldu.

Araştırmacılar, düşük kaliteli uykunun yanı sıra bir gecede 4,5 saatten az ve 6,5 saatten fazla uyumanın zaman içinde bilişsel gerilemeye neden olabileceğini buldu. Uyku süresinin bilişsel işlev üzerindeki etkisi ise bilişsel gerilemede ile ilgili en büyük risk faktörü olan yaşın etkisine benzerdi.