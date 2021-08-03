Çok Fazla Uyumak Neden Her Zaman Faydalı Değil?

Çok fazla uyumak hakkında araştırma gerçekleştiren bilim insanları, Hindistan'daki katılımcılar sayesinde yatakta geçirilen fazladan 1 saatin aslında hiçbir faydasının olmadığını gözler önüne serdi.

İdeal uyku süresi boyunca uyumak, formda ve sağlıklı kalmanın ayrılmaz bir parçası olsa da Hindistan'da yapılan yeni bir araştırma, bununla orantılı kaliteli uykuda bir artış yoksa yataktan fazladan birkaç saat geçirmenin fayda açısından çok bir şey ifade etmediğini gösteriyor.

Chennai'de 1 ay boyunca düşük gelirli 452 işçi ile gerçekleştirilen çalışmanın sonunda öğleden sonra kestirmenin gece fazladan 1 saat uyumaktan daha yararlı olduğu ortaya çıkarıldı. Bunun özellikle gece uykusu çok bölünen katılımcılarda daha olumlu sonuçlandığı tespit edildi.

Çalışmada bilimsel araştırmalarda giderek daha popüler hale gelen uyku sürecini izlemede kullanılan küçük, giyilebilir aktigraf kullanıldı. Aktigraflar, fazladan herhangi bir ekipman ya da karmaşık ayarlara ihtiyaç duyulmadan insanların kendi evinde uyurken onlardan veri alınmasını sağlayabiliyor.

Önemli Olan Çok Fazla Uyumak Değil

Araştırmacılar, katılımcıların uyku ortamını nasıl iyileştirebileceğine yönelik bilgi sunarak işçilerin her gece ortalama olarak neredeyse yarım saat fazladan uyumasını sağladı ancak fazladan uyumak beklendiği gibi olumlu sonuçlanmadı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MTE) Frank Schilbach, çalışanların gece uykusuna yönelik müdahalelerin hiçbir olumlu etkisi olmadığını ifade etti. Çalışmada dikkate alınan unsurlar ise üretkenlik, karar verme ve esenlikti.

Çalışanların ortalama olarak çalıştığı saat de düşürülmüştü. Katılımcılar sadece çalışma için geliştirilen, dikkatlerinin ölçülebildiği bir veri girişi yapabilecekleri işle meşgul oldu. Araştırmaya katılanlar, çalışmadan önce geceleri ortalama olarak 5,5 saat uyuyordu.

Deneyin yapıldığı ayın sonunda işçiler geceleri yatakta fazladan 38 dakika daha zaman harcıyordu. Çalışanlar, her gece fazladan 27 dakika gerçek uyku alıyorlardı.

Uykudan alınan bu düşük verim, insanın genel sağlığı için çok daha faydalı olabilecek daha derin, daha onarıcı uykunun önüne geçiyor gibi görünüyor. Daha önce yapılan pek çok araştırma, artan bunama riski de dahil olmak üzere her gece yeterince kaliteli bir uyku alamamanın sonuçlarını gözler önüne sermişti.

Araştırmacılar, araştırmaya dahil edilen katılımcıların her gece ortalama 31 kez uyanma eğiliminde olduğunu belirtti.

Schilbach, Chennai'de insanların genellikle gürültülü bir odada dört ya da beş kişi uyuduğunu, geceleri inanılmaz sıcak ve çok sayıda sivrisineğin olduğunu söyledi ve Chennai'de daha sayılamayacak birçok olumsuz faktörün bulunabileceğini belirtti.

Öğlen Kestirmenin Faydaları Sanıldığından Daha Çok

Katılımcıların yarısı da gün içinde yarım saat kestirmeye teşvik edildi. Bu, birkaç olumlu sonuca yol açtı. Bu katılımcıların üretkenliği artarken ruh sağlığında da önemli bir ilerleme meydana geldiği görüldü.

Araştırma ekibi, gelecekteki çalışmalarında uyku süresinden çok uyku kalitesine odaklanılacağını belirtti.