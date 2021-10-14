Çok Kısa Süreliğine Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar (14 Ekim)

Bu listedeki ücretsiz oyunlar / uygulamalar sadece kısa bir süreliğine hiçbir şekilde ödeme yapılmadan indirilebiliyor. Android veya iOS işletim sistemlerinden hangisini kullanıyor olursanız olun, listede sizin de ücretsiz indirebileceğiniz uygulama ve oyunların olduğunu unutmayın.

En İyi Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar

Ücretsiz uygulamalar sayıca çok fazla olsa da bu uygulamaların reklam içermesi mobil kullanıcılara göre büyük bir dezavantajdır. Ücretsiz uygulamalarda reklamların yanı sıra çeşitli sınırlamalar da vardır. Bu kısıtlamaları aşmak için uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Aşağıdaki listede yer alan uygulamaların çoğunda bu durum söz konusu değildir. Bu listedeki oyun ve uygulamaların büyük bir kısmı önceden ücretli olan fakat kampanya ile ücretsiz hale gelmiş uygulama ve oyunlardan oluşuyor.

Listedeki ücretsiz mobil oyun ve uygulamaları indirmeden önce dikkate almanız gerekenler:

Cihazınızda boş alan olmayabilir. Bu nedenle indirme işlemini başlatamıyorsanız akıllı telefonunuzda çok yer kaplayan uygulamalardan birini geçici bir süreliğine silin, onun yerine listedeki uygulama ya da oyunlardan birini indirin. İndirdiğiniz bu uygulama ya da oyunu artık silseniz bile gelecekte onu tekrardan ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz.

Listedeki uygulamalar sadece kısa bir süreliğine ücretsizdir. Bu, uygulamaların zamanla normal fiyat etiketi ile satıldığı hale geri dönebileceği anlamına geliyor. Bu nedenle kullanıcıların listeden beğendiği oyun veya uygulamaları hızlıca indirmesinde fayda var.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Uygulamaları

Reminder Pro: Reminder Pro: Yapacağınız işleri sık sık unutur musunuz? Bir hatırlatıcı kullanmak, sizi bu sorundan kurtarabilir. Uygulama, önemli görevlerinizi bir daha asla unutmayacağınızı iddia ediyor. Uygulamada yapılacaklar için bir liste oluşturabilir ve uygulamanın bunları size hatırlatması için bildirimlerin devreye girmesini sağlayabilirsiniz. Okul ödevleri, toplantılar, günlük görevler, faturalar, ilaçlar, etkinlikler, doğum günü, yıl dönümü... Amacınız ne olursa olsun, uygulama sizin için önemli olan hiçbir şeyi unutmamanızı sağlıyor.

BitProject: Proje yönetimi uygulaması arıyorsanız BitProject'e bir şans verebilirsiniz. Uygulama üzerinden projelerinizi kolay ve pratik bir şekilde yönetebilirsiniz. Normalde 5,29 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu.

One Swipe Notes: Yapılacak işleri not almak ve yapılan işleri hızlıca kaldırmak için basit bir arayüze sahip uygulama kullanmak istiyorsanız One Swipe'a göz atabilirsiniz. Bu uygulamanın odaklandığı ana unsurlardan biri, mümkün olabildiğince kısa sürede not alınmasını sağlamaktır. 4,3 puana sahip bu uygulama, 390 kişi tarafından derecelendirildi.

Simple Photo Widget: Bu uygulama, galeride yer alan herhangi bir fotoğrafı ana ekrana widget olarak ekleyebilmenize olanak sağlar. Uygulamada ayrıca bazı kişiselleştirme seçenekleri de bulunuyor. Birden fazla fotoğraf widget'ı eklemenize izin veren Simple Photo Widget'ta çerçeveler de yer alıyor. Normalde 6,19 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu. Kolay bir kullanıma sahip olan Simple Photo Widge'ı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Teach Me Surgery: Cerrahi konularda yüzlerce makale sunan Tech Me Surgery isimli mobil uygulamada çok sayıda görsel ve soru bulunuyor. Yüzlerce çoktan seçmeli soru sayesinde konu hakkında kendinizi test edebilirsiniz.

Unit Converter Pro: Bu uygulama, birimleri başka birimlere dönüştürmenize yardımcı olan basit ama size zaman kazandıracak bir uygulamadır. Uygulamanın görünümü ise son derece sadedir.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Oyunları

oO: Sahip olduğu minimalist tasarım ile dikkat çeken oO isimli mobil oyunda amaç, ekran üzerinde yer alan dairelerin iç ve dış bölümlerindeki engellere çarpmadan hareket ederek bölümleri tamamlamaktır.

Sudoku Premium Pro: Sudoku'nun yıllar boyunca birbirinden farklı versiyonları ortaya çıktı. Play Store'de birbirinden çeşitli Sudoku oyunları yer alıyor. Sudoku Premium Pro isimli yapımda kolay, orta ve zor olmak üzere üç farklı zorluk seviyesi mevcut. Oyunda ayrıca çeşitli temalar da yer alıyor. Oyunun ayarlar sayfası üzerinden temayı değiştirebilirsiniz.

Monkey GO Happy: Kısa süreliğine ücretsiz olan Monkey GO Happy, bulmaca türünü seven oyunculara hitap ediyor. 70'den fazla seviyeye sahip olan mobil oyunda 7 farklı maymun bulunuyor. Oyunda reklam ve uygulama içi satın alım yer alıyor. . 4,4 puana sahip bu uygulama, 3656 kişi tarafından derecelendirildi.

Calc Fast: Mobil cihazda oynamak için bir matematik oyunu arıyorsanız Calc Fast'e bir şans verebilirsiniz. Oyunda 60 saniye içerisinde matematik sorularını yanıtlamanız gerekiyor. Toplama, çıkar, çarpma ve bölme işlemlerinin yer aldığı yapımda liderlik tablosu da mevcut.

Tap Town - Soul Event: Sahip olduğu başarılı grafikler ile dikkat çeken Tap Town - Soul Event, rol yapma oyunu türünü seven oyunculara hitap ediyor.

Cross the Cliff: Eğlenceli ve basit bir oyun arıyorsanız Cross the Cliff'i kampanya kapsamında ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunda çok sayıda seviye bulunuyor.

Math games for Kids - Multiplication Table Pro: Çocuklar için bir matematik oyunu olan Math games for kids - Multiplication Table Pro, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunda yer alan soruların verilen süre içerisinde yanıtlanması gerekiyor. Söz konusu matematik oyunu 6-12 yaş arasındaki çocuklar için uygun.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)

Shortcut Pro - Icons Changer: Bu uygulama, telefonunuzun ana ekranını kişiselleştirmenize olanak tanır. Uygulamada 1000'den fazla simge mevcut. Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen uygulamada reklam bulunmuyor.

Woofit: Kadınlara yönelik bir egzersiz uygulaması olan Woofit'te 150'den fazla egzersiz programı mevcut. Ekipman gerketirmeyen programlara sahip olan Woofit, kilo kaybını takip edebileceğiniz bir özellik de bulunuyor. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada reklam yer almıyor.

Big Clock: Bu uygulama, cihazın ekranına bir saat widget'ı ekler. Saat widget'ı arıyorsanız Big Clock isimli uygulamayı hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamanın App Store'da 5 üzerinden 4,1 yıldıza sahip olduğunu belirtelim.

AlphaBlur Image Effects: Bu uygulama, cihazınızın galerisinde yer alan fotoğrafları bulanık hale getirmenize olanak tanır. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama, 5 üzerinden 4,8 yıldıza sahip. Uygulama içi satın alımın yer aldığı AlphaBlur Image Effects'i kampanya kapsamında cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Teach Me Surgery: Bu uygulama, cerrahi konularda yüzlerce makale, görsel ve test sunuyor. Bu konuda bilgi edinmek istiyorsanız uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Universal Remote Roomie: Bu uygulama ile akıllı televizyon, klima, lambaları ve daha birçok akıllı eşyayı kontrol etmenize olanak tanır. Uzaktan kontrol için uygulamanın söz konusu cihazları desteklemesi gerektiğini belirtelim. Ayrıca uygulamada Amazon Alexa desteği de mevcut.

Syndromi: Bu uygulama, videoları hem tam ekran hem de resim içinde resim modunda izlemenize olanak tanıyan üçüncü taraf bir uygulamadır. Uygulamada bir YouTube uygulaması ile yapabileceğiniz hemen hemen her işlemi yapabilirsiniz. Videolara yorum bile yapabilirsiniz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)