Colonial Pipeline, Hackerlara Bitcoin ile Fidye Ödedi!

Colonial Pipeline, geçtiğimiz günlerde bilgisayar korsanlarının hedefi haline gelip fidye yazılımı kurbanı olmasının üzerine verilerine tekrar erişmek için fidye teklifini kabul etti ve 5 milyon dolar ödeme yaptı.

Wired tarafından aktarılan bilgilere göre ödeme bitcoin ile yapıldı. Hackerlara cuma günü 5 milyon dolara denk gelen 75 bitcoin fidye ödendi. Şirket çarşamba gecesi faaliyetlerini kaldığı yerden sürdürmeye devam etse de yapılan ödeme diğer bilgisayar korsanlarının da cesaretlenmesini sağladı.

Siber güvenlik uzmanlarına göre fidye yazılımının sonunu getirmek ancak bilgisayar korsanlarının kurbanı olan şirketlerin fidye taleplerine hayır demekle mümkün olabilir. Şirketin uğradığı saldırı sonrasında fidye talebini kabul etmesi ise bunun gerçekleşmesine engel olan adımlardan sadece biri oldu.

Colonial Pipeline Ödeme Yaparak Hackerları Cesaretlendirdi

FBI başta olmak üzere tüm yetkililer, uzun bir zaman boyunca fidye yazılımı kurbanlarını uzun zamandır fidye yazılımına karşı mağdurları fidye ödemekten caydıracak adımlar izledi fakat gerçekte birçok kuruluş kolay yolu seçerek ödeme yapma yoluna başvurdu.

Bilgisayar korsanlarının tehdidinden başka türlü kurtulamayacağını düşünen kuruluşların ya elinde dosyaların yedeği bulunmuyor ya da kuruluşlar bunun için gerekli altyapıya sahip olmuyor. Kuruluşlar, elinde hackerlara karşı savunacak bir şey olmadığında ise fidye talebini kabul etmekten başka çareleri olmadığını düşünüyor ve ödemeyi yaparak verilerine tekrardan kavuşmayı umuyor.

Fidye yazılımı ile kurbanlara saldırılan bilgisayar korsanları da bu nedenle kurbanların finansal bilgilerini gittikçe daha ayrıntılı bir şekilde incelemeye başlıyor. Bu, onlara kurbanların ödeyebileceği en yüksek tutarı belirlemelerine olanak sağlıyor.

Colonial Pipeline siber saldırı olayında ise hackerlar boru hattını kontrol eden teknolojik ağları hedeflemek yerine şirketin iş ağına saldırdı. Colonial, siber saldırının oluşturduğu hasarı kontrol altında tutmak için OT ağını da kapattı.

Fidye taleplerine karşı sıfır tolerans anlayışını benimseyen ve kuruluşlardan da bunu benimsemesini isteyen uzmanlar, Colonial'ın faaliyetlerini durdurmasının ödeme talebini geri çevireceği anlamına geldiğini düşünüyordu ancak perşembe günü Bloomberg başta olmak üzere birçok kaynaktan gelen birçok habere göre 75 bitcoin ödeyerek bilgisayar korsanlarının şirketten talep ettiği fidyeyi ödedi.