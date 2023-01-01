ColorOS 13 Güncellemesi Alacak Oppo Telefonlar Açıklandı

Yapılan açıklamayla beraber Android 13 tabanlı ColorOS 13 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu. Paylaşılan listeye göre 2023 yılının ilk çeyreğinde çok sayıda telefon yeni güncellemeye kavuşacak. Yaşanan gelişmeye dair detaylar haberimizde.

ColorOS 13 Güncellemesi Alacak Oppo Telefonlar Listesi

Beta Güncellemesi

Oppo Reno 7 5G (11 Ocak'tan itibaren)

Oppo Reno 7 New Year Edition (11 Ocak'tan itibaren)

Oppo K10 Vitality 5G (11 Ocak'tan itibaren)

Oppo K9s (11 Ocak'tan itibaren)

Oppo Reno 5 K 5G (Şubattan itibaren)

Oppo Reno K9 (Şubattan itibaren)

Oppo K9 Pro 5G (Marttan itibaren)

Oppo K9x 5G (Marttan itibaren)

Oppo A55 5G (Marttan itibaren)

Kararlı Sürüm Güncellemesi

Oppo Find X2 Pro (12 Ocak'tan itibaren)

Oppo Ace 2 (12 Ocak'tan itibaren)

Oppo Find X2 (12 Ocak'tan itibaren)

Oppo Ace 2 Eva limited edition (12 Ocak'tan itibaren)

Oppo X2 Pro Lamborghini edition (12 Ocak'tan itibaren)

Oppo K10x 5G (13 Ocak'tan itibaren)

Oppo K10 Pro 5G (13 Ocak'tan itibaren)

Oppo Pad (31 Ocak'tan itibaren)

Oppo Pad Artist limited edition (31 Ocak'tan itibaren)

Piyasaya sürdüğü ürünler ile dünya genelinde büyük bir popülerlik elde eden Oppo, 2023 yılının ilk çeyreğinde Android 13 tabanlı ColorOS 13 güncellemesi yayımlayacağı telefon modellerini açıkladı. Çin'deki cihazları kapsayan listeye ve tarihlere yukarıdan ulaşabilirsiniz.

Güncelleme aşamalı olarak kullanıcılara sunulacak. Kararlı sürüm güncellemesine kavuşacak cihazlar arasında Oppo Pad'den Oppo K10x 5G'ye Oppo Pad Artist limited edition modelinden Oppo Ace 2 Eva limited edition modelien kadar pek çok cihaz mevcut.