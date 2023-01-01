2022 Yılında Apple'ın Fişini Çektiği 4 Ürün

Teknoloji firmaları için eski teknolojileri güncellemeler yardımıyla gelişen dünyaya yetiştirmek, her zaman büyük bir masrafa yol açıyor. Özellikle her geçen gün artan güvenlik açıklarının güncellenmesi, hem kullanıcı hem de firma tarafında sorunlar doğuruyor.

Bu doğrultuda teknoloji şirketlerinin sıklıkla eski ürünlerine güncelleme yayınlamayı bıraktığını ya da yeni ürünlere rağbeti artırmak için üretim bandından kaldırdığını görebiliyoruz. Dünyanın en büyük teknoloji şirketi konumundaki Apple da buna uygun olarak 2022 yılı içerisinde bazı ürünlerin ve özelliklerin fişini çekti.

İşte Apple'ın 2022 Yılında Vazgeçtiği Ürün ve Özellikler

Apple Watch Series 3

iPhone 11

Apple TV HD

iPod

Apple Watch Series 3

Apple'ın giyilebilir teknoloji konusunda LTE bağlantısı içeren ilk ürünü olarak karşımıza çıkan Apple Watch Series 3, uzun süren macerasının ardından sona geldi. Sağlamlığı ve batarya ömrüyle dikkat çeken akıllı saat, bu yönü sayesinde uzun yıllar boyu Apple'ın üretim bandından kalkmadı.

Ancak artık üzerine 5 farklı modelin gelmesiyle birlikte Apple, resmi olarak Apple Watch Series 3 için devamlılığı kesti.

iPhone 11

Çoğuu kullanıcıya göre Apple'ın son yıllarda çıkardığı en iyi telefonlardan olarak görülen iPhone 11 serisi, 2019 yılından beri üretim hattındaydı. Ancak firma politikası gereği iPhone 11 üretimi durduruldu.

Bu gelişmeyle birlikte Apple'ın halihazırda üretim bandında ve satışta olan tüm telefonları, 5G bağlantısına sahip telefonlara dönüştü.

Apple TV HD

Apple TV HD, 2015 yılında çıktığında A8 çipi ve 64 bit mimarisiyle sağladığı HD görüntü kalitesi, çoğu kullanıcı tarafından takdir ediliyordu. Firmanın yakın zamanda 4K dönemine girmesiyle birlikte tabiri caizse Apple TV HD'nin topu dama atıldı.

Apple TV HD hala tvOS 16'yı desteklemeye devam edecek. Ancak Apple artık bu ürünün satışını gerçekleştirmiyor.

iPod

Belki de Apple'ın günümüzdeki halini almasını sağlayan efsanevi ürün iPod, 2022 yılı itibarıyla sonunda emekliliğe ayrıldı. iPhone ve iPad gibi teknoloji harikalarının arkasındaki ilk fikir ürünü olan iPod, Apple mağazalarında artık satılmayacak.

Zaten yıllardır güncelleme almayan iPod Touch, 20 yıllık uzun bir serüvenin ardından teknoloji dünyasının efsaneleri rafında yerini aldı.