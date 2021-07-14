Geliştiriciliği Relic Entertainment ve yayıncılığı da SEGA tarafından yapılan Company of Heroes, yeni oyunu ile geri dönüş yapacak. Bugün itibarıyla Company of Heroes 3 duyuruldu. PC (Steam) için geliştirilmekte olan yeni oyun, 2022 yılının sonlarına doğru satışa sunulacak. Paylaşılan tüm detaylar haberimizde.

Company of Heroes 3 Detayları Açıklandı

SEGA ve Relic Entertainment tarafından verilen detaylara göre Essence Engine ile geliştirilen ve bizleri bir kez daha İkinci Dünya Savaşı dönemine götürecek olan oyunda hem ana senaryo modu hem de çok oyunculu mod bulunacak. Kuzey Afrika ve İtalya’ya odaklanılan Akdeniz cephesini göreceğiz.

Deniz, hava ve kara olmak üzere hem tanıdık hem yeni birimler, hem de uluslararası savaş grupları ile daha fazla oynanabilir taraf ile düşman tarafı bozguna uğratmaya çalışacağız. Amerika-Kanada Özel Hizmet Kuvvetler, İngiliz Milletler Topluluğu’ndan Gurkalar dahil her bir ordunun da kendisine has mekanikleri ve birlikleri olacak iken, Weasel, Nashorn, Chaffed Light Tank ve M3 Recovery Vehicle Half Track dahil çeşitli yeni araçlar, yeni silahlar ve yeni kabiliyetler ve eklenecek.

Söylenene göre Company of Heroes 3 ile orijinal oyunun oynanış sisteminin geliştirilecek olmasının yanı sıra, halihazırda serinin artı yönleri arasında gösterilen mekanikleri revizyondan geçirilecek ve üçüncü oyun ile bunların arasına yenilerinin ekleneceği de belirtiliyor. Ayrıca eklenecek yeni özelliklerin arasında da Dynamic Campaign Map (Dinamik Senaryo Haritası) olacakmış. Bu yeni özellik sayesinde, hikayemizi şekillendirebileceğiz. Seçimlerin işin içine gireceği sistemde, yapacağımız keşifler sırasında ihtiyacı olanlara da yardım eli uzatabileceğiz.

Çok oyunculu mod tarafında ise Company of Heroes 3, en iyi deneyimin sunulabilmesi için tasarlanan haritalar ile serinin en fazla harita yelpazesine sahip oyunu olacak. Bunların yanı sıra, ister tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte bilgisayara karşı kooperatif olarak mücadele edebileceğiniz modların yanı sıra, teke tek veya dörde dört olmak üzere rekabete dayalı modlar da karşımıza çıkacak.

Geliştirilmiş yıkım mekanikleri, parçacık etkisi teknolojisi ile ateş, kum ve dumanın son derece gerçekçi görünmesinin yanı sıra, yeni animasyonlar, geliştirilmiş yapay zeka, DirectX 12 ve çoklu-çekirdek işlemci optimizasyonu ile görsel anlamda da kaliteli bir Company of Heroes 3 deneyimi yaşayacağımız söyleniyor.

Son olarak, eğer alfa öncesi ön-bakış, tasarım belgeleri ve daha fazlasına özel erişim hakkı kazanmak isterseniz, buradan kaydınızı yaptırmanız mümkün oluyor. Duyuruya özel olarak yayınlanan fragmanı ve oynanış videosunu da aşağıdan inceleyebilirsiniz.