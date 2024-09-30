Enterprise Kafka Platformu Confluent ve Digital Brain iş ortaklığıyla Türkiye’de

Digital Brain, veri akışı ve gerçek zamanlı veri analitiği alanında dünyanın önde gelen şirketi Confluent ile iş birliği yaparak, yapay zeka ve veri yönetimi alanındaki yenilikçi SaaS Bulut çözümlerini Türkiye’de sunmaya başladı. Digital Brain, bu ortaklık kapsamında Türkiye'deki kritik sektörlere, güvenli bir SaaS Bulut veri akışı analitiği teknolojisi ile hizmet verecek. İşte detaylar

Digital Brain'den Türkiye'de Bir İlk!

Digital Brain, Türkiye pazarı özelinde yapay zeka ve veri yönetimi alanında önemli bir adım atarak, Confluent ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Bu iş birliği ile Apache Kafka teknolojisinin geliştiricisi Confluent’in veri akışı yetenekleri, Digital Brain platformuna kazandırılıyor.

Bu platform, Türkiye'nin kritik sektörlerindeki işletmelere, güvenli bir SaaS Bulut veri akışı teknolojisi sunmayı hedefliyor. Bu hizmetler, bu sektörlerin yerel veri güvenliği ihtiyaçlarını karşılarken, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Bu iş birliği ile gerçek zamanlı verinin, Digital Brain’in dünya standartlarındaki yapay zeka çözümlerine entegre edilerek, Türkiye’deki işletmelere küresel ölçekte rekabet avantajı sağlaması amaçlanıyor.

Confluent’in ‘Tam Veri Akış Platformu’, işletmelere tüm verilerini gerçek zamanlı olarak aktarma, bağlama, işleme ve yönetme imkanı sunuyor. Böylelikle, sayısız uygulama arasında sorunsuz erişim ve yeniden kullanım sağlanabiliyor.

Müşteriler de kendi kendini dengeleyen, çok bölgeli kümeler ve kademeli depolama gibi özelliklere sahip, Kafka kurumsal platformuna erişim sağlayabiliyor ve bu da operasyonel yükleri azaltıyor.

Confluent, 120'den fazla önceden oluşturulmuş kaynak ve hedef bağlayıcısıyla işletmelere kapsamlı bir özellik seti sunuyor. Bu set, Apache Flink ile akış işleme, veri kalitesi kontrolleri, güvenlik kontrolleri ve bulut tabanlı izleme gibi kritik özellikleri içeriyor. Bu sayede, işletmeler Kafka'nın toplam sahip olma maliyetini %40'a kadar azaltabiliyor.

Yerel teknoloji ekosistemi ile iş birlikleri

Digital Brain, bu iş birliği kapsamında, Türkiye’nin teknoloji ekosistemi ile güçlü ortaklıklar kurarak, yenilikçi iş modelleri geliştirecek. Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve inovasyon merkezi MEXT ile yapılan son iş birliği de yerel teknoloji şirketleri ve üniversitelerle birlikte çalışma potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

Bu ortaklık, Türkiye’deki teknoloji ekosistemine entegre olarak gerçek zamanlı veri akışı ve yapay zeka çözümlerinin benimsenmesini destekleyecek. Ayrıca, Türkiye’deki üniversitelerle yapılan iş birlikleri, bu alanda yeni teknolojilerin entegre edilmesi ve genç yeteneklerin gelişiminin desteklenmesi açısından da önem taşıyor.

Genç yetenek geliştirme programları

Digital Brain, yapay zeka ve veri alanında genç yeteneklerin gelişimini desteklemek için kapsamlı bir program oluşturdu. Bu strateji kapsamında, genç profesyonellere yönelik; saha projeleri, özel oturumlar ve mentorluk programları hayata geçirilecek.

Digital Brain ayrıca, Türkiye’deki teknoloji merkezleri ve üniversitelerle iş birliği yaparak, yeni nesil yapay zeka ve veri teknolojilerini kullanarak, yerel yeteneklerin gelişimine katkıda bulunulacak.

Türkiye’nin yapay zeka dönüşümüne katkı

Türkiye’nin teknoloji alanında öncü bir ülke olma vizyonunu destekleyen Digital Brain ve Confluent iş birliği, yerel işletmeler ve genç yetenekler için uluslararası platformda önemli fırsatlar yaratmayı amaçlıyor. Bu iş birliği, Türkiye’nin yapay zeka dönüşümünü hızlandırarak hem yerel hem de küresel ölçekte inovasyon odaklı çözümler sunmayı hedefliyor.