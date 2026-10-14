V8, BMW 7 Serisi'ne Geri Döndü

BMW makyajlı 7 Serisi'ne V8 motoru geri getirdi. Şirketin tanıttığı M760 xDrive, 4,4 litrelik çift turbolu V8 motoruyla 570 beygir güç üretiyor. Yeni model ABD'de satılan 536 beygirlik 760i xDrive'ın yerini alıyor. BMW yeni V8 versiyonunu, önceki modelin aksine Avrupa'da da satışa çıkaracak. Fiyat ve teslimat tarihi ise belli değil.

BMW M760 xDrive'ın Özellikleri Neler?

M760 xDrive, 0-96 km/s hızlanmasını 3,5 saniyede tamamlıyor. Model adını, 6,6 litrelik V12 motorla 601 beygir üreten önceki nesil M760i xDrive'dan alıyor. Yeni versiyonun dört silindiri eksik ve adının sonundaki "i" harfi de yok. BMW Nisan 2026'da tanıttığı makyajlı 7 Serisi'nde V8 seçeneği sunmamış ve 2027'de V8 motorlu bir M Performance model geleceğini açıklamıştı.

Tasarımda M760, M Sport Pro paketinin ön tasarımını kullanıyor ve 22 inç jantlarla geliyor. M çizgili ayna kapakları, M760 logosu ve arkada açıkça görünen egzoz çıkışları modeli diğer 7 Serisi versiyonlarından ayırıyor. Kabinde saat 12 yönünde işaret bulunan M Sport direksiyon, M'ye özel aydınlatma ve iDrive X sisteminde M içerikleri yer alıyor.

7 Serisi'nde Hangi M Modelleri Var?

M760'ın gelmesiyle 7 Serisi'nde farklı güç aktarma sistemine sahip üç M Performance model oluyor. Yeni V8 versiyonun kardeşleri, 603 beygirlik şarj edilebilir hibrit M760e xDrive ile elektrikli i7 M70. BMW M760'ı M5 ve XM'deki gibi hibrit bir sistemle değil, klasik bir V8 olarak sunuyor.

Model, 7 Serisi'nin LCI olarak adlandırılan makyajından sonra gamda açılan V8 boşluğunu dolduruyor. V8 motorlu 7 Serisi'nin tek temsilcisi de M760 olmayacak. BMW ALPINA da ilk V8 modelinin 7 Serisi olacağını bu hafta doğruladı. Kod adının G72 olduğu belirtilen modelin M760'ı temel alması ve daha konfor odaklı bir ayarla gelmesi bekleniyor.

BMW M760 Türkiye'ye Gelecek mi?

BMW, M760 xDrive için Türkiye fiyatı ya da satış takvimi paylaşmadı. Modelin Avrupa'da satılacak olması Türkiye'ye gelme ihtimalini artırıyor ama BMW'nin Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv bu konuda bir açıklama yapmadı. Türkiye'de ÖTV motor hacmine göre belirlendiği için 4,4 litrelik bir modelin vergisi en yüksek dilimden hesaplanacak.

Editörün Yorumu

Elektrikli i7 ve hibrit M760e varken BMW'nin klasik bir V8'e dönmesi, büyük sedan alıcılarının hâlâ motor sesine ve sürüş hissine değer verdiğini gösteriyor bence. 570 beygir ve 3,5 saniyelik hızlanma, bu boyutta bir sedan için etkileyici. Yine de Türkiye'de 4,4 litrelik motorun vergi yükü bu modeli çok dar bir kitleye hapsedecek. 7 Serisi düşünüyorsanız, elektrikli modellere uygulanan daha düşük ÖTV nedeniyle i7 versiyonlarını da karşılaştırmanızı öneririm.