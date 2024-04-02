Yeni Korku Oyunu Content Warning, Steam'de Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Oyuncular tarafından büyük beğeni toplayan Totally Accurate Battle Simulator oyununun yaratıcılarının imzasını taşıyan yeni bir korku oyunu Steam'e geldi. Content Warning adındaki yeni korku oyunu, lansman gününce ücretsiz bir şekilde Steam'da yayınlandı.

Content Warning İlk 24 Saatinde Ücretsiz Dağıtılıyor!

Şu an için Steam'de 4.49 dolar fiyat etiketi olduğu görülen ancak sınırlı sayıda %100'lük bir indirimle ücretsiz olan Content Warning, lansmanı gerçekleştirildikten hemen sonra Steam'de indirime girdi.

Yeni bir oyun olmasıyla oyuncuların dikkatini çekmek için yapılan bu indirim sadece sınırlı bir süre için geçerli. Oyunu ücretsiz indirebilmek için son gün 2 Nisan saat 19:00. Yani bu fırsattan yararlanabilmek için 12 saatten az bir süreniz kaldı.

Oyunu ücretsiz alabilmek için:

Steam'e giriş yapın

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Content Warning Oyunu Fragman