Control Xbox Game Pass'e Gelebilir!

Önümüzdeki ay Xbox Game Pass aboneleri için bir başka güzel ay daha olacakmış gibi görünüyor. Yapılan bir paylaşıma göre Control Xbox Game Pass'e gelecek gibi görünüyor. Detaylar haberimizde.

Remedy Entertainment tarafından geliştirilmiş olan Control, E3 2018 fuarında duyurulmuş ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayı içerisinde de satışa sunulmuştu. Oyunda, yıllar önce kaybolan kardeşi hakkında bazı cevaplar almak için Federal Bureau of Control’e gelen Jesse Faden karakterinin başından geçenler anlatılıyor. Umduğunun aksine Hiss isimli uhrevi bir gücün istilası altında olan binada Service Weapon’ı alması ile bir anda yönetici konumuna geçen Jesse, bir yandan kardeşine ne olduğunu öğrenmeye çalışırken bir yandan da Hiss ile mücadele etmek durumunda kalıyor.

Bildiğiniz gibi Finlandiya menşeli stüdyonun oyunları ücretli abonelik servisi üzerinden de oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Haliyle son oyunun da gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta Xbox patronu Phil Spencer, Aralık ayında katıldığı bir canlı yayında Control’un kısa bir süre sonra servise ekleneceğini söylemişti. Ancak bu çok geçmeden Remedy Entertainment tarafından yalanlanmış ve henüz böyle bir planın olmadığından bahsedilmişti. Görünen o ki beklenen zaman yaklaşıyor.

Xbox Game Pass Twitter hesabı üzerinden enteresan bir paylaşım yapıldı. Adını daha önceden birçok defa duyduğumuz ve hayali bir kişilik olan Melissa McGamepass tarafından gönderilen bir e-postaya alıntı yapılan paylaşımda, Aralık ayında Xbox Game Pass servisine gelecek olan bir oyundan bahsedilmiş. Ancak bu oyunun adı kırmızı bir şerit ile kapatılmış ve üzerine de Türkçe mealiyle GİZLİ diye yazılmış.

