Klasik akıllı saatlerden ziyade spor odaklı bir GPS saati olarak öne çıkan Coros Vertix 4, açık hava aktiviteleri ile uğraşanların ihtiyaç duyabileceği bir özelliği doğrudan saatin kasasına taşıyor. Sağ tarafında 5700K soğuk beyaz ışık veren dahili bir LED el feneri var. Uzun pil ömrüne sahip olması da onu oldukça kullanışlı hâle getiriyor.

Coros Vertix 4'ün Özellikleri Neler?

Özellik Detay Ekran 1,47 inç LTPO AMOLED Çözünürlük 466 x 466 piksel Maksimum parlaklık 3.500 nit Ekran koruması Safir cam Ağırlık Yaklaşık 60 gram (kayış hariç) Kasa malzemesi TC4 titanyum alaşımı Konumlandırma Çoklu uydu sistemi, L1+L5 çift frekans Suya dayanıklılık 10 ATM Kalp atış hızı 4. nesil optik sensör Sağlık takibi SpO2, HRV, uyku takibi Pil ömrü Günlük kullanımda yaklaşık 30 gün Ekran kapalı kullanım Düşük parlaklık ayarında 105 saat

Coros Vertix 4'ün Navigasyon Özellikleri Neler?

Vertix 4, tüm uydu takımyıldızlarını destekleyen konumlandırma sistemi ve L1+L5 çift frekans desteğiyle geliyor. Saatte dünya genelini kapsayan çevrimdışı topoğrafik haritalar, yol haritaları ve eş yükselti eğrileri de mevcut. Rota dışına çıkıldığında sapma uyarıları alınabiliyor. Tırmanış bildirimleri, iz üzerinden başlangıç noktasına dönüş, grup konum paylaşımı ve SOS acil durum çağrısı da navigasyon araçları arasında yer alıyor.

Coros Vertix 4'ün Ekranı ve Kasası Nasıl?

Saat, 1,47 inç boyutunda LTPO AMOLED ekrana sahip. 466 x 466 piksel çözünürlük sunan panelin bölgesel maksimum parlaklığı 3.500 nit seviyesine ulaşıyor. Safir cam koruma da çizilmelere karşı dayanıklılık sağlıyor. Yaklaşık 60 gram ağırlığındaki gövdenin çerçevesi, düğmeleri, bağlantı parçaları ve arka kapağı TC4 titanyum alaşımından üretilmiş.

COROS VERTIX 4'ün pil ömrü ne kadar?

VERTIX 4, düşük parlaklık ayarında ekran kapalı kullanımda 105 saate kadar çalışabiliyor. Günlük kullanım için verilen pil ömrü ise yaklaşık 30 gün. Gerçek pil performansı, GPS ve ekran gibi özelliklerin kullanım sıklığına göre değişiyor. Bu değerler, saatin uzun süreli açık hava etkinlikleri için birebir olduğunu gösteriyor.

Coros Vertix 4 Diğer Önemli Özellikleri Neler?

Coros, cihazda dördüncü nesil optik kalp atış hızı sensörüne yer veriyor. Kandaki oksijen seviyesi (SpO2) ve kalp atış hızı değişkenliği (HRV) takibinin yanında uyku analizi ve antrenman değerlendirmesi de yapılabiliyor. Çift gürültü engelleme mikrofonu ve hoparlör sayesinde sesli komutlar verilebiliyor ve Bluetooth üzerinden telefon görüşmeleri yapılabiliyor.

Coros Vertix 4'ün Fiyatı Ne Kadar?

Coros Vertix 4 için 5 bin 499 yuan (41 bin 811 TL) fiyat etiketi belirlendi. Standart olarak iki farklı saat kayışıyla gelen model eğer Türkiye'de satılırsa nihai fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 55 bin ile 62 bin TL civarında olabilir.

Coros Vertix 4 Türkiye'de Satılacak mı?

Coros Vertix 4'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Bu ayın ortalarına doğru Bircom, sosyal medya hesabı üzerinden Coros'un yakında Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Bu da Coros Vertix 4'ün Türkiye'deki kullanıcılarla buluşmasının imkânsız olmadığını gösteriyor.

Editörün Yorumu

Vertix 4'ün bildirimleri takip etmek ya da telefondan gelen mesajları görmek isteyenlerden ziyade uzun yürüyüşlere çıkan, kamp yapan ve rotasını saat üzerinden takip etmek isteyen kişilere hitap edeceğini düşünüyorum. El feneri de özellikle kampla yakından ilgilenenler için epey dikkat çekici olacaktır.